Joe Dassin : de quoi est mort le chanteur des "Champs-Elysées" ?

JOE DASSIN. Chanteur, compositeur et écrivain américano-français, Joseph Ira Dassin, dit Joe Dassin, est né le 5 novembre 1938 à New York et mort le 20 août 1980 à Papeete.

Joe Dassin : le roman de sa vie : ce vendredi 29 juillet 2022, le chanteur francophone est à l'honneur sur France 3, qui diffuse, dès 21h10, un documentaire réalisé par Pascal Forneri. Durant deux heures, le téléspectateur est invité à explorer la carrière de Joe Dassin, de ses plus grands tubes comme L'Eté indien, L'Amérique ou Et si tu n'existais pas, à son côté sombre et torturé.

Au travers d'images d'archives, le documentaire revient sur le succès du chanteur, jusqu'à sa mort prématurée à 41 ans et rassemble les témoignages de ses proches, notamment Maryse Grimaldi, sa première épouse, ou le chanteur Dave, son ami fidèle. Après avoir séduit la France entière, Joe Dassin a vendu plus de 50 millions de disques dans le monde et enchaîné les tubes, l'artiste continue sa carrière avec un rythme frénétique. En 1980, il part en vacances à Tahiti avec ses deux fils, Jonathan et Julien.

C'est au restaurant, à Papeete, qu'il s'écroule aux alentours de 12h30, lors du déjeuner : Joe Dassin est victime d'un infarctus du myocarde. Malgré un massage cardiaque, le chanteur, âgé alors de seulement 41 ans, meurt sur place. Joe Dassin est inhumé au Hollywood Forever Cemetery de Los Angeles, en Californie.

Biographie courte de Joe Dassin

Joe Dassin, chanteur francophone, naît à New York le 5 novembre 1938. Petit-fils d'un immigré ukrainien, Joe Dassin grandit baigné dans la culture américaine des grandes villes. Mais des tensions politiques poussent sa famille à quitter les USA pour rejoindre l'Europe. L'installation de son père cinéaste en France lui permet une fois ses études conclues d'approcher le monde du spectacle. Mais ses premiers titres sont un échec commercial, qui ne lui vaudront les honneurs des médias que par le renom de son père.

Le succès arrive progressivement en 1966, avec quelques premiers passages en radio avec Bip-Bip puis Guantanamera. Ces titres lui permettent de lancer sa carrière, boostée par la suite par Les Dalton en 1967, son premier grand succès commercial. Il surfe ensuite sur la vague contestataire de mai 1968 avec Siffler sur la colline. La carrière de l'enfant de New York est lancée. Malgré des soucis de santé et une crise cardiaque en 1969, c'est paradoxalement cette année qui le consacre avec Les Champs Elysées, son titre universel de référence. Traduit dans plusieurs langues, il est devenu depuis un grand classique de la chanson française.

Il sera suivi en 1970 de L'Amérique, un autre tube de l'artiste. La décennie 1970 ne lui sourira que brièvement en 1975, avec le culte L'Eté indien. Malgré ce bref retour au premier plan, le chanteur franco-américain ne retrouve plus la même omniprésence. Il meurt en 1980 d'un infarctus à Tahiti, épuisé par une tournée européenne harassante.

Qui étaient les femmes de Joe Dassin ?

Durant sa (courte) vie, Joe Dassin s'est marié deux fois. En 1966, le chanteur épouse Maryse Massiera. Ensemble, ils ont un premier enfant en 1973, un garçon prénommé Joshua. Ce dernier meurt prématurément, cinq jours après sa naissance. Un drame qui fragilisera le couple, qui se sépare et divorce en 1977. Deux ans plus tard, Joe Dassin demande la main de celle qui sera sa seconde épouse, Christine Delvaux, alors étudiante. Le couple a deux autres enfants, Jonathan et Julien. Christine Delvaux meurt le 5 décembre 1995 à Feucherolles, à l'âge de 46 ans, d'une crise d'asthme.

Joe Dassin en cinq chansons cultes