Eminem et Kid Cudi : un duo événement, avant un album

Le rappeur Eminem a été invité par Kid Cudi sur le titre "The Adventures of Moon Man and Slim Shady", sorti ce vendredi 10 juillet.

Deux monstres du rap US qui allient leur talent sur un même morceau, l'annonce avait de quoi faire des étincelles. Eminem et Kid Cudi ont dévoilé, ce vendredi 10 juillet, le percutant morceau The Adventures of Moon Man and Slim Shady, après l'avoir annoncé quelques heures plus tôt sur les réseaux sociaux. Dans cette chanson, sortie accompagnée d'un clip, les deux poids lourds du rap évoquent l'actualité de ces dernières semaines, notamment la mort de George Floyd, les violences policières, le racisme ou même le coronavirus et le port du masque. Une première collaboration pour les deux hommes, qui pourrait figurer sur le prochain album de Kid Cudi, attendu dans les prochains mois.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ce dernier avait annoncé déjà il y a plusieurs mois la sortie prochaine de son nouvel album, baptisé Entergalactic. Un opus qui devrait paraître cet été. En avril dernier, le rappeur de 36 ans avait dévoilé un premier single, Leader of the Delinquents, une première en solo depuis 2016 et l'album Passion, Pain and Demon Slayin'.