Claude François : quels sont ses "derniers secrets" dévoilés sur W9 ?

CLAUDE FRANCOIS. Ce mercredi 27 juillet, W9 diffuse le documentaire baptisé "Claude François, les derniers secrets", dès 21h10.

Claude François, les derniers secrets : c'est la promesse du documentaire diffusé ce mercredi 27 juillet, sur W9, dès 21h10. Durant près de deux heures, les téléspectateurs pourront (re)découvrir la vie et la carrière de l'artiste aux 60 millions d'albums vendus, décédé accidentellement à 39 ans, à Paris, le 11 mars 1978. Le film, réalisé par Olivier Beguin et présenté par Jérôme Anthony, retrace l'ascension d'une machine à tubes, mais aussi d'un "homme singulier, hanté par la mort, obsédé par la perfection."

Ce documentaire, constitué d'images d'archives, regroupe également plusieurs témoignages de gens ayant côtoyé Claude François, comme le biographe François Diwo, le journaliste Jean-Luc Geneste, l'ancienne habilleuse du chanteur, Sylvie Mathurin, le chef d'orchestre Slim Pezin, l'attaché de presse Fabien Lecoeuvre ou la claudette Prisca Ligeron. On retrouve également Sheila, Jean-Marie Périer, Stone, Gérard Louvin, ou Eric Jean-Jean.

Qui se cache derrière l'icône de la musique : Claude François ?

Claude François, les derniers secrets à 21:05 pic.twitter.com/OCGSmFgxr0 — W9 (@W9) July 27, 2022

Le documentaire retrace la carrière de Claude François, depuis ses débuts dans les années 60 et jusqu'à sa mort en 1978. De ses plus grands tubes à sa face sombre en passant par ses concerts les plus marquants, ses enfants (cachés ou non), ses relations et son penchant controversé pour les (jeunes) femmes, Claude François, les derniers secrets, propose aux téléspectateurs un panorama complet d'un artiste complexe.