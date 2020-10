Carla Bruni : qui est son ex-mari et le père de son fils, Raphaël Enthoven ?

Carla Bruni, avant son mariage avec Nicolas Sarkozy, a eu une relation avec le philosophe Raphaël Enthoven, avec qui elle a eu un fils, Aurélien.

Chanteuse, mannequin, première dame... Carla Bruni a une vie et une carrière bien occupée. Actuellement en promotion de son nouvel album, attendu ce mois-ci, l'artiste a toutefois fait couler beaucoup d'encre pour ses histoires... privées. Parmi elles, celle, bien sûr, avec le père de son fils Aurélien, Raphaël Enthoven. En 2000, Carla Bruni met fin à sa relation avec l'écrivain, journaliste et éditeur littéraire Jean-Paul Enthoven, pour son fils, Raphaël Enthoven, avec qui elle restera jusqu'en 2007. Ce dernier était alors en couple avec la romancière Justine Lévy, fille de Bernard-Henri Lévy.

"Je la trouvais bien jolie. Comme un rêve qui s'incarne sans se perdre. Un image qui aurait passé l'examen du réel et serait pleinement l'un et l'autre. Une vraie célébrité. Celle, si rare, qu'on doit moins aux regards qu'à la lumière dont est le flambeau (…) Je fondais", écrit Raphaël Enthoven à propos de son ancienne compagne dans son autobiographie Le Temps gagné, sortie en août dernier. Né le 9 novembre 1975 dans le 13e arrondissement de Paris, Raphaël est un essayiste, philosophe, animateur de radio et de télévision français. Fils de l'éditeur et écrivain Jean-Paul Enthoven et de la journaliste Catherine David, il a deux sœurs, Judith et Mathilde et un frère, Julien.

Après avoir décroché son agrégation en philosophie, Raphaël Enthoven enseigne à l'université de Lyon, puis à Paris. Il devient ensuite chroniqueur à France Culture et présente depuis 2008 le magazine hebdomadaire Philosophie sur Arte.

Carla Bruni Sarkozy, Carla Gilberta Bruni-Tedeschi de son vrai nom, ancien mannequin et aujourd'hui chanteuse, est née le 23 décembre 1967 à Turin en Italie, mais vit en France depuis l'âge de 7 ans. Carla Bruni est bercée par l'univers musical d'un père compositeur, Alberto Bruni-Tedeschi, et d'une mère pianiste concertiste, Marisa Borini. Elle a une grande sœur Valeria Bruni-Tedeschi, actrice et un frère aîné Virginio, décédé le 4 juillet 2006 du sida. En février 1996, Carla apprend qu'Alberto Bruni-Tedeschi n'est pas son père biologique, mais que c'est l'homme d'affaires Maurizio Remmert, installé au Brésil.

Dès son plus jeune âge, Carla Bruni apprend à jouer de la guitare et du piano et compose de nombreux textes. En 1985, elle abandonne ses études d'art et d'architecture pour se consacrer à carrière de mannequin. Elle fait ses premiers pas dans l'agence City Models et défilera ensuite pour les plus grands couturiers, devenant l'un des mannequins les plus populaires des années 1990. En 1995, elle obtient son premier rôle au cinéma dans le documentaire de Richard Leacock, "Catwalk". Deux ans plus tard, elle joue aux côtés de Vincent Lindon et Patrick Timsit dans "Paparazzi", comédie d'Alain Berberian.

En 1998, elle met fin à sa carrière de modèle afin de se consacrer à la musique. Un an après, Carla Bruni rencontre Julien Clerc. Elle écrit six titres pour l'album du chanteur intitulé "Si j'étais elle". En 2002, Carla Bruni compose la musique et les paroles de son premier album en collaborant avec le musicien Louis Bertignac. La chanson "Quelqu'un m'a dit", sortie en novembre de la même année, s'écoulera à près de deux millions d'exemplaires. Suivront trois autres albums, "No promises" en 2007, "Comme si de rien n'était" l'année d'après et "Little french songs" sorti en avril 2013.

Elle a eu un fils, Aurélien avec Raphaël Enthoven en 2001. En novembre 2007, elle fait la rencontre de Nicolas Sarkozy, alors président de la République française et divorcé de Cécilia Ciganer-Albéniz depuis octobre. Ils se marient le 2 février 2008. Le 19 octobre 2011, le couple accueille une petite fille prénommée Giulia. Carla Bruni, particulièrement touchée par la lutte contre le sida, dont son frère Virginio est décédé en juillet 2006, devient ambassadrice mondiale pour la protection des mères et des enfants contre le VIH, en décembre 2008. L'année d'après, elle crée la Fondation Carla-Bruni-Sarkozy, pour le combat de l'illettrisme et la promotion de la culture pour tous.

La vie privée de Carla Bruni a toujours fait couler beaucoup d'encre. La presse people lui a prêté des relations avec de nombreuses personnalités, comme Louis Bertignac, Mick Jagger, Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny, Laurent Fabius, Vincent Perez, Eric Clapton ou même Donald Trump. En 2007, Carla Bruni rencontre Nicolas Sarkozy, président de la République et fraîchement divorcé de Cécilia Attias, lors d'un événement chez Jacques Séguéla. L'ancienne mannequin elle, venait de se séparer de Raphaël Enthoven, avec qui elle avait eu un fils, Aurélien. Elle qui ne s'était jamais marié épouse Nicolas Sarkozy le 2 février 2008 après de brèves fiançailles. "Quelle chance ce fut pour moi de tomber amoureuse à 40 ans et de rencontrer quelqu'un avec qui le mariage était possible", se réjouissait Carla Bruni-Sarkozy en 2010 à Sky News.

En 2011, le couple présidentiel est la cible d'une déferlante de rumeurs : la première dame serait enceinte à 44 ans ! Rapidement, la nouvelle, non confirmée, fait les gros titres de toute la presse people française. Il faut dire que les rumeurs ont de quoi se nourir : au festival de Cannes, même le réalisateur Woody Allen y va de sa petite bourde, alors que Carla Bruni brille par son absence sur le tapis rouge : interviewé par David Pujadas au 20 Heures de France 2, il lâche : "Elle va nous manquer. On est heureux pour elle, parce qu'elle vit un moment formidable. Et on l'aime". Même Jean-Pierre Pernaut, dans le journal de TF1, n'a pu s'empêcher de retenir ses félicitations à la première dame de France qu'il interrogeait sur un tout autre sujet. Un an après son mariage, et après des semaines de rumeurs, Carla Bruni finit par confirmer les rumeurs de grossesse. Le bébé de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy naît le 19 octobre 2011, à Paris : c'est une petite fille, prénommée Giulia.

Né le 21 juillet 2011, Aurélien Enthoven est donc le fils de Carla Bruni et du philosophe Raphaël Enthoven. Passionné de politique et de paléontologie comme l'affirme le magazine Gala, le jeune homme a débuté ses études à Sciences Po Paris en septembre dernier, comme il l'a annoncé sur son compte Instagram. Avant cette rentrée, le fils de Carla Bruni avait affirmé son engagement politique en se rendant à Londres, pour soutenir le premier ministre britannique Boris Johnson et soutenir le Brexit. Deux ans plus tôt, Aurélien Enthoven avait adhéré au parti UPR, le parti fondé par François Asselineau. Un autre engagement qu'il partage à ses 4 000 sur lnstagram, tout comme son amour pour le métal et des groupes comme Iron Maiden ou Rammstein.

Carla Bruni bouche bée, les yeux écarquillés : la séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et suscité nombre de détournements. Lundi 30 septembre 2019, lors de la cérémonie d'hommage à Jacques Chirac, François Hollande, au premier rang aux côtés de l'ancienne première dame de France, lui chuchotait quelque chose à l'oreille, suscitant chez cette dernière une réaction (très) surprise. Rapidement, les spéculations autour de ce qu'avait pu dire l'ancien chef de l'État à sa voisine allaient bon train. Après deux jours de rumeurs, François Hollande a mis fin aux discussions en révélant ce qu'il avait dit à Carla Bruni, sur le plateau de "C à Vous", sur France 5, mardi 1er octobre.

"C'était quand même une cérémonie, donc je suis un peu surpris qu'on ait retenu que ces images. Ça me heurte même. On n'était pas là pour avoir simplement quelques interrogations sur des conversations. Ce qui m'a surpris, c'est que les Français, ou les internautes ont énormément d'imagination et d'humour aussi. Ils ont voulu mettre ce qu'ils ont pensé que j'avais pu dire", commence l'ancien chef de l'État.

Avant d'expliquer ce qu'il a réellement dit à Carla Bruni : "En fait, la réalité est beaucoup plus triste et simple, elle me posait la question que beaucoup avaient à l'esprit : pourquoi Bernadette Chirac n'est pas là dans la cérémonie, à l'église ? Et je lui confirmais que son état de santé ne lui permettait pas d'être là et que c'était très difficile pour elle. Et c'est ce qui a sans doute suscité cette réaction humaine."