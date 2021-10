Yves Montand et Marilyn Monroe : une liaison, un scandale et des conséquences

BIOGRAPHIE DE YVES MONTAND. A l'occasion du centenaire du chanteur et acteur français Yves Montand, certains aspects de sa vie reviennent à la surface...

[Mis à jour le 14 octobre 2021 à 20h18] Yves Montand aurait eu 100 ans mercredi 13 octobre 2021. Pour célébrer ce centenaire, France 3 diffuse, ce jeudi, le documentaire Montand est à nous, réalisé par Yves Jeuland et qui retrace la vie d'Ivo Livi, alias Yves Montand, de ses débuts à la gloire, en passant par ses engagements politiques et... les femmes de sa vie. Si le chanteur et acteur a été marié à la comédienne Simone Signoret, il a aussi entretenu une relation avec l'icone américaine Marilyn Monroe.

En 1960, Ivo Livi, dit Yves Montand, est au casting du film musical hollywoodien Le Milliardaire, aux côtés d'une certaine Marilyn Monroe, avec qui il aura une liaison. L'icone américaine elle, est en couple avec Arthur Miller. Les deux amants se rencontrent lors d'un concert d'Yves Montand à Broadway. Pendant le tournage du Milliardaire, les deux stars s'affichent ensemble, suscitant l'un des premiers scandales médiatico-people. Si le chanteur français restera marié à Simone Signoret jusqu'en 1985, date du décès de cette dernière, Marilyn Monroe et Arthur Miller divorcent quelques mois plus tard, en 1961.

Cette liaison et de ses conséquences resteront marquantes pour l'entourage des deux amants, notamment pour Jean-Louis Livi, le neveu du chanteur. "J'ai lu des lettres que Marilyn a écrites à Montand, se souvient-il au micro de France Inter. J'ai entendu Montand me parler d'elle et je crois que c'est elle qui a sans doute le plus souffert, puisque Simone avec sa force extraordinaire a pu passer non pas outre, mais a pu expliquer que ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Mais Marilyn en est morte, je pense. Je pense que son histoire avec Montand a été une blessure terrible pour elle." Pour le neveu d'Yves Montand, "Marilyn était sa plus fervente admiratrice."

Ivo Livi, plus connu sous le nom d'Yves Montand, est né en Italie le 13 octobre 1921. Sa famille s'installe à Marseille. Il enchaîne les petits boulots et réussit à se faire une place comme chanteur dans un cabaret. Il chante les titres Les Feuilles mortes, La Bicyclette et bien d'autres encore. Yves Montant se fait connaître des grands réalisateurs et se lance dans le cinéma. Il décroche son premier grand rôle en 1952. Il joue notamment dans Paris brûle-t-il ? et La Folie des grandeurs. Avec Simone Signoret, ils forment l'un des couples les plus célèbres du cinéma français. Il meurt le 9 novembre 1991 d'un infarctus à l'âge de 70 ans.

Yves Montand, de son vrai nom Ivo Livi, est né le 13 octobre 1921 en Italie, un an avant l'arrivée de Mussolini au pouvoir. Ses parents s'installent ensuite à Marseille cherchant à fuir le régime fasciste. Issu d'une famille ouvrière militante, il est le dernier d'une fratrie de trois enfants et vit une enfance difficile. A l'âge de 11 ans, il doit travailler à l'usine, puis il devient coiffeur quelques années plus tard. En 1929, la famille Livi obtient la nationalité française et Ivo prend le nom de Yves. En 1938, âgé de 17 ans, Yves Montand est engagé comme chauffeur de salle dans un cabaret à Marseille et réussit à se faire une place comme chanteur.

Ivo Livi devient Yves Montand en souvenir de sa mère qui lui disant "Ivo, monta" lorsqu'elle l'appelait pour qu'il monte à l'appartement. Yves Montand connaît un succès fulgurant qui est interrompu par la Seconde Guerre mondiale. Fuyant les chantiers de Provence, il se rend à Paris et se fait connaître du milieu musical. Grâce au soutien d'Edith Piaf, le jeune chanteur devient une vedette du music-hall français. Il chante notamment Les Feuilles mortes, C'est si bon, Mais qu'est-ce que j'ai ? ou encore La Bicyclette. Le chanteur se produit en concert au Théâtre de l'Etoile et à l'Alhambra.

En 1945, Yves Montand débute sa carrière au cinéma dans Etoile sans lumière aux côtés d'Edith Piaf. Il devient alors son amant ce qui lui permet de rencontrer de grands réalisateurs et se lance dans le cinéma. Il décroche son premier grand rôle en 1952 dans Le Salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot. Yves Montant obtient le Grand Prix du Festival de Cannes. Durant les années 1960 et 1970, l'acteur enchaîne les succès. On peut le voir dans Paris brule-t-il ? de René Clément en 1966 ou encore dans La Folie des grandeurs aux côtés de Louis de Funès en 1971. Les années 1980 marquent sa présence dans deux films mythiques de Claude Berri : Jean de Florette et Manon des sources.

Yves Montand et Louis de Funès dans le film La Folie des grandeurs © SIPA

En août 1949, Yves Montand rencontre Simone Signoret et c'est le coup de foudre. Elle s'installe avec Yves Montand et sa fille, Catherine Allégret, née d'une précédente union. Le couple se marie en décembre 1951 et forme le couple phare du cinéma français. Malgré leur amour, Yves Montand est très volage. Lorsque le couple part pour Hollywood pour le tournage du film Le Milliardaire, Yves Montand fait la rencontre de Marilyn Monroe. Durant le tournage, il a une liaison avec l'actrice. Entre Yves Montand et Simone Signoret, l'idylle dure malgré les infidélités de l'acteur. Peu de temps avant le décès de son épouse, le chanteur rencontre Carole Amiel, une jeune assistante. Ensemble, ils ont un fils, Valentin, né le 31 décembre 1988.

Yves Montand et Simone Signoret au début des années 1950 © LIDO/SIPA

Fin septembre, dans son dernier film IP5 - L'île aux pachydermes, Yves Montand doit se baigner dans un lac glacé des étangs de Commelles dans la forêt de Chantilly, dans l'Oise. Bien que protégé par une combinaison de plongeur sous ses vêtements, il ressent un malaise juste après le tournage. Le 9 novembre 1991, le lendemain du dernier jour de tournage, Yves Montand s'éteint à l'âge de 70 ans à l'hôpital de Senlis d'un infarctus du myocarde. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, aux côtés de son épouse, Simone Signoret. L'acteur prévoyait de faire sa rentrée sur la scène de Bercy l'année suivante.