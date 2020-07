Mort de Zizi Jeanmaire : pourquoi elle avait dû arrêter la danse et la scène

La danseuse et chanteuse Zizi Jeanmaire est décédée vendredi à l'âge de 96 ans, a annoncé sa fille Valentine Petit à l'AFP. En 2000, la maladie avait dû lui faire arrêter la scène.

[Mis à jour le 17 juillet 2020 à 18h32] Boris Vian disait d'elle qu'elle avait "des yeux à vider un couvent de trappistes en cinq minutes". Ce vendredi, c'est tout le Music-hall français qui perd l'un de ses visages. Zizi Jeanmaire, danseuse, meneuse de revue et inoubliable interprète de la chanson Mon truc en plumes, est morte à 96 ans, a fait savoir sa famille à l'AFP. Née le 29 avril 1924, Renée Marcelle Jeanmaire, alias Zizi Jeanmaire, avait débuté sa carrière dans les années 1950. Une vie mêlée à celle du chorégraphe Roland Petit, rencontré en 1933 à l'école de danse de l'Opéra de Paris et avec qui elle restera jusqu'à sa mort en 2011.

Avant ce drame, Zizi Jeanmaire avait dû faire ses adieux à la scène, en 2000, à cause de la maladie de Ménière dont elle souffrait et qui cause des vertiges, des bourdonnements d'oreilles et une baisse d'audition. L'artiste fait toutefois deux retours dans les bacs avec deux albums en 2000 et en 2003, avant de disparaître quasi totalement de la scène médiatique. Sa dernière apparition publique remonte à 2018, dans une conférence médicale à Genève.

Depuis l'annonce de la disparition de la chanteuse, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. "C'est avec une grande tristesse que nous apprenons la disparition d'une grande dame du Music-Hall français et international, Madame Zizi Jeanmaire. Jamais nous n'oublierons ses jambes interminables, son élégance et bien sûr son truc en plume...", écrit par exemple Le Lido de Paris sur Twitter. "Une femme et une artiste exceptionnelle nous quitte. Zizi Jeanmaire restera à jamais dans nos mémoires, unique et inimitable. Zizi on t'aime", a écrit sur Instagram Manuel Legris, ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris. "Jamais nous t'oublierons chère Zizi", a commenté de son côté l'ancienne étoile Marie-Agnès Gillot.

Elle était une légende du music-hall parisien : Zizi Jeanmaire, l'interprète du célèbre "Mon truc en plumes", est morte à l'âge de 96 ans. On la retrouve en 1977, dans les coulisses de son show à Bobino. #ZiziJeanmaire pic.twitter.com/UhFrQYNt1e — Ina.fr (@Inafr_officiel) July 17, 2020

L'annonce est tombée vendredi 17 juillet 2020 dans la matinée : Zizi Jeanmaire est décédée." Madame Valentine Petit a la profonde tristesse d'annoncer le décès de sa mère, Madame Zizi Jeanmaire survenu le 17 juillet 2020. [Elle] s'est éteinte paisiblement à son domicile en Suisse ", a-t-elle fait savoir dans un communiqué transmis par son avocate. "Ma maman s'est éteinte paisiblement cette nuit à son domicile de Tolochenaz dans le canton de Vaud", en Suisse, a indiqué à l'AFP sa fille Valentine Petit, jointe au téléphone. Un hommage sera organisé en septembre en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne des artistes, après des obsèques dans l'intimité ces prochains jours, est-il précisé à l'AFP.

Ils ont passé une grande partie de leur vie ensemble : Zizi Jeanmaire et Roland Petit sont désormais réunis. Le chorégraphe, décédé en 2011, avait rencontré la danseuse en 1933, à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Le couple a eu une fille, Valentine Petit, née en 1955. "J'ai été attirée par Roland dès que je l'ai connu. Nous étions amis, il me conseillait pour m'habiller… Pendant les périodes où nous ne travaillions pas ensemble, il me manquait au quotidien. Quand je suis partie le retrouver à New York, c'était sans arrière-pensée, juste pour vivre près de lui. Et là, c'est arrivé ! Moi, je ne pensais même pas au mariage, c'est lui qui a voulu. Après, rien n'aurait pu nous séparer. Je lui ai dit : 'Fais-moi un enfant' et notre Valentine est arrivée", confiait Zizi Jeanmaire dans son autobiographie sortie en 2008.

Durant sa longue carrière, Zizi Jeanmaire a collaboré avec de nombreux artistes. Pendant longtemps, la danseuse et chanteuse a travaillé avec Serge Gainsbourg. Sur France Culture en 2010, elle racontait cette relation "chaleureuse", "agréable" qui avait débuté en 1968 pour une revue au Casino de Paris. Le chanteur, qui "l'impressionnait un peu", lui aura prêté une quarantaine de chansons, notamment en 1977 dans le spectacle Zizi à Bobino ou en 1995 avec Zizi au Zénith. "C'était le meilleur et le pire, Serge", confie l'artiste à la radio. Plusieurs images de cette collaboration ont été immortalisées à l'époque, comme en 1978, où les deux artistes interprétaient, ensemble, La Javanaise.

Renée Marcelle Jeanmaire entre à l'école de danse de l'Opéra de Paris à l'âge de 9 ans. C'est là qu'elle rencontre Roland Petit. A 20 ans, elle décide de quitter le corps de ballet pour rejoindre la compagnie des ballets de Paris créée par son ami. En 1949, elle triomphe dans la peau de Carmen, héroïne du ballet du même nom. L'année suivante, elle chante et danse dans le nouveau ballet de Roland Petit, La croqueuse de diamants. Après une séparation de deux ans, Zizi Jeanmaire et Roland Petit se retrouvent et se marient en 1954. Elle donne naissance à leur fille Valentine l'année suivante.

Zizi Jeanmaire enchaîne les succès en France et aux Etats-Unis avant de se tourner vers le Music-hall au début des années 1960. En 1961, elle fait sensation à l'Alhambra avec sa coupe à la garçonne et ses tenues courtes. Le titre Mon truc en plumes devient rapidement un classique. Elle continue à imposer son style, mélange de ballet, chanson et music-hall, dans différents shows qu'elle assure dans le monde entier, comme Zizi je t'aime en 1970, La belle au bois dormant en 1990 ou Zizi au Zénith en 1994. Elle donne un dernier concert en 2000 à l'Opéra Bastille avant de se retirer définitivement de la scène, car elle est atteinte d'une maladie qui lui donne des vertiges. En 2008, elle sort son autobiographie intitulée Et le souvenir que je garde au cœur. En 2011, elle doit faire face à la disparition de son mari, Roland Petit.