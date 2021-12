Enrico Macias : retour sur une présumée affaire d'escroquerie qui dure

ENRICO MACIAS. Selon Le Parisien, une enquête a été ouverte après une plainte déposée en septembre par le chanteur pour escroquerie.

Dix ans. Voilà dix ans qu'Enrico Macias tente de se dépêtrer d'une présumée affaire d'escroquerie. Après une nouvelle plainte déposée par le chanteur en septembre dernier, une enquête a été ouverte du chef de recel d'escroquerie, le 12 octobre 2021, révèle le journal Le Parisien. La plainte vise Martial Benhamou, un ancien médecin généraliste radié de l'Ordre des médecins en 2019, et son gendre, Grégory Senac. L'enquête, confiée à la Brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA), selon le journal, devra déterminé si Enrico Macias a bien été escroqué par le docteur.

Tout commence en 2011, quand l'artiste, Gaston Ghrenassia de son vrai nom, et l'un de ses amis, auraient investi la somme totale de 800 000 euros dans un projet de centre esthétique appelé "Cosmetic Hospital World Resort", qui devait être spécialisé dans le changement d'apparence physique sans avoir recours à des opération de chirurgie esthétique. Après plusieurs années sans signe de vie, Martial Benhamou et Grégory Senac auraient finalement reconnu leur dette et remboursé 116 200 euros, rapporte Le Parisien, avant d'interrompre les virements. Selon Enrico Macias et son ami, ils n'auraient jamais été mentionnés dans les statuts de la société, ce que démentent les deux accusés.

Enrico Macias n'en est pas à sa première affaire d'escroquerie. Depuis 2008, le chanteur est en plein bras de fer avec la banque islandaise Landsbanki. A l'époque, il était complètement ruiné. Après avoir emprunté 35 millions d'euros en 2007, le chanteur avait perdu 20 millions d'euros après la faillite de la branche luxembourgeoise de la fameuse banque, en raison de la crise financière en Islande l'année suivante. Depuis, il avait dû hypothéquer sa villa à Saint-Tropez pour renflouer ses caisses. En 2019, Enrico Macias avait été contraint de rembourser 30 millions d'euros à la liquidatrice de la banque Landsbanki Luxembourg.