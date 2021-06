Françoise Hardy malade : la chanteuse évoque sa mort et son état de santé

FRANCOISE HARDY. La chanteuse Françoise Hardy, âgée de 77 ans, s'est confiée sur sa maladie, ses souffrances et son engagement pour le droit à l'euthanasie.

"Proche de la fin". C'est en ces termes que la chanteuse Françoise Hardy a évoqué son état de santé, dans une interview accordée par mail à Femme Actuelle. Après avoir vaincu un cancer du système lymphatique, puis du larynx, l'artiste de 77 ans souffre d'une tumeur du cavum (dans les fosses nasales) pour laquelle elle est traitée depuis 2018. Un traitement lourd et des effets secondaires qui affaiblissent Françoise Hardy. "Les radios et immunothérapies qui s'en sont suivies ont eu des effets secondaires cauchemardesques qui me pourrissent la vie depuis deux ans et m'affaiblissent de plus en plus", confie-t-elle à Femme Actuelle.

Et d'ajouter : "Je ne peux plus avaler grand-chose, et la préparation d'une alimentation, toujours la même, que je puisse avaler, me prend plus de cinq heures par jour. Je n'ai plus rien qui fonctionne normalement depuis ces thérapies et mes nuits sont pires que mes jours. Il y a toujours pire que ce dont on souffre soi-même, mais ce n'est pas une consolation." Françoise Hardy, "devenue sourde" d'une oreille évoque également sa fin de vie, elle qui s'engage depuis longtemps pour l'euthanasie.

"Mes souffrances physiques ont déjà été si terribles, que j'ai peur que la mort m'oblige à passer par encore plus de souffrance physique. De plus, la morphine étant asséchante, on ne pourra me l'administrer qu'en doses massives pour que je décède, et pas en doses plus légères pour que je souffre moins. J'ai peur aussi de l'immense chagrin de la forme de séparation avec les êtres qu'on aime le plus au monde qu'est la mort", explique la chanteuse à Femme Actuelle, ajoutant que selon elle, aucun médecin ne souhaitera l'euthanasier compte tenu de sa notoriété : "j'aimerais avoir cette chance, mais étant donné ma petite notoriété, personne ne voudra courir encore plus le risque d'être radié de l'ordre des médecins."