ABBA de retour en 2021 : album, tournée... Tout sur la reformation du groupe

ABBA. Quarante ans après leur séparation, ABBA a annoncé la sortie d'un nouvel album en novembre et une tournée un peu spéciale.

[Mis à jour le 3 septembre 2021 à 10h02] Un retour en fanfare, près de quarante ans après leur séparation. Jeudi soir, le groupe ABBA a créé l'événement en annonçant, dans une vidéo live diffusée sur YouTube, leur reformation. Et les fans de la formation suédoise peuvent se réjouir : en plus d'un nouvel album, baptisé Voyage, qui sortira en novembre prochain, les quatre membres du groupe ont également annoncé une tournée, quelque peu spéciale puisque c'est sous forme d'hologrammes qu'Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus et Benny Andersson monteront sur scène.

En attendant cette nouvelle tournée d'ABBA, les amateurs du groupe culte peuvent patienter avec les deux premiers singles de l'album Voyage, I Still Have Faith in You et Don't Shut Me Down, déjà disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.

Parmi leurs annonces faites le jeudi 2 septembre 2021, celle, tant attendue, d'une nouvelle tournée. Ou presque. Comme l'évoquaient plusieurs médias, c'est bien un concert en hologrammes que réserve la formation suédoise à ses fans. Sur scène, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus et Benny Andersson seront donc remplacés par leur avatar, qu'ils ont eux-mêmes formatés. "C'est bien nous que vous allez voir sur scène", promet Björn Ulvaeus à l'image.

We are on our way back! Thank you for waiting.#ABBAVoyage is the concert we've always wanted to perform for our fans. The journey is about to begin!



Pre-order @ABBAs new album Voyage, out 5th November, for access to the exclusive ticket pre-sales.https://t.co/erjJHNSIqS pic.twitter.com/xLh6wWL5z7 — ABBA Voyage (@ABBAVoyage) September 2, 2021

En plus de ce retour virtuel, ABBA dévoilera un nouvel album, baptisé Voyage et attendu le 5 novembre, qui comptera donc les deux morceaux précédemment annoncés, I Still Have Faith in You et Don't Shut Me Down. Deux titres déjà disponibles sur les plateformes d'écoute. Björn Ulvaeus et Benny Andersson ont fait le déplacement, à Londres, pour confirmer la sortie de ce disque, près de 40 ans après la séparation du groupe. confirmant qu'un nouvel album allait prochainement sortir "après 40 ans." "Nous avions deux chansons et nous avons pensé 'pourquoi ne ferions nous pas un album entier ?'", se souvient Björn Ulvaeus.

Biographie courte de ABBA - Groupe emblématique de la musique disco, ABBA est un collectif suédois composé de deux hommes, Benny Andersson et Björn Ulvaeus, et de deux femmes, Anni-Frid Lyngstad et Agnetha Fältskog. À l'origine, les quatre membres fondateurs d'ABBA rêvaient tous d'une carrière solo. Une ambition à laquelle Ulvaeus et Andersson avaient déjà renoncé en sortant un album commun, sous le nom de groupe Lycka. Mais leurs relations amoureuses respectives avec Fältskog et Lyngstad les mènent progressivement à l'idée du groupe ABBA - les initiales de leurs quatre prénoms réunis - lors d'un séjour à Chypre en 1970. Les trois premiers albums installent leur identité pop et disco, mais ne parviennent pas à s'échapper des frontières suédoises. Il faudra attendre la sortie de Arrival en 1976 pour assister au décollage fulgurant d'ABBA.

Dancing Queen, Money, Money, Money, Fernando : ces trois titres offrent une notoriété internationale au groupe scandinave, en plein apogée du disco. Le groupe affirme également son identité grâce à des clips ultra-colorés et excentriques, associés à l'image du kitsch d'aujourd'hui. ABBA réussira un deuxième album légendaire avec Voulez-vous, qui marquera notamment l'apparition du tube Gimme ! Gimme ! Gimme ! Le tabac du film ABBA-The movie en 1977 contribue aussi fortement à leur popularité.

Mais les séparations successives des deux couples composant le groupe signent la fin du collectif après douze ans de carrière, en 1982. Le groupe quitte alors le devant de la scène, sans qu'aucun des quatre membres fondateurs ne parvienne réellement à tirer son épingle du jeu en solo. Mais la mode de l'"ABBA revival" permet régulièrement au mythique groupe suédois de revenir sur le devant de la scène, comme avec le film Mamma Mia ! en 2008. Aujourd'hui, plus de 3 millions d'albums du groupe continuent à s'écouler chaque année. Retour sur les événements marquants et les plus grands succès d'ABBA.

Le groupe ABBA, formation suédoise fondée à Stockholm qui deviendra mythique, est né en novembre 1970. A l'origine, il est formé par quatre membres : Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus et Anni-Frid Lyngstad (dite Frida). Les initiales des quatre prénoms formant l'acronyme et palindrome ABBA, ce n'est qu'en 1976 que le désormais célèbre logo (avec un B inversé) sera utilisé (ce logo est un ambigramme). Quatre lettres et un immense succès : le groupe aura vendu plus de 370 millions de disques à travers le monde. Mais à la fin des années 70, les deux couples sont fragilisés et se séparent successivement en 1979 et en 1981. Même si ABBA réfute dans un premier temps les rumeurs concernant l'arrêt du groupe, le quatuor apparaît une dernière fois publiquement à la télévision le 11 décembre 1982.

Dancing Queen : En juin 1976 , le groupe ABBA est invité à l'Opéra royal de Stockholm, pour se produire lors des célébrations du mariage du roi Charles XVI Gustave de Suède et de Silvia Sommerlath. Les quatre Suédois décident alors d'interpréter un nouveau titre : Dancing Queen. Un morceau dédié à la nouvelle reine, chanté par ABBA portant costumes et perruques baroques. Le succès est immense : l'album Arrival, qui compte Dancing Queen, s'écoulera à plus de dix millions d'exemplaires dans le monde.

Gimmy Gimmy ! (A Man After Midnight) : Sortie en 1979 en single sur la compilation Greatest Hits Vol. 2, la chanson Gimmy Gimmy ! (A Man After Midnight) est un autre morceau mythique d'ABBA. A cette époque, le groupe se lance dans une immense tournée qui conduit Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid en Amérique du Nord et en Europe. Partout où ils se produisent, les salles de concert affichent complet. En France, l'année de sa sortie, la chanson Gimmy Gimmy ! (A Man After Midnight) est certifiée disque d'or avec plus de 500 000 exemplaires vendus.

Voulez-Vous : La chanson Voulez-Vous est sortie en juillet 1979 sur l'album du même nom. Un disque sur lequel figurent d'ailleurs plusieurs autres tubes d'ABBA, comme Chiquitita, Does Your Mother Know ou I Have a Dream. Partout en Europe, le titre Voulez-Vous et son titre en français s'emparent du sommet des charts et sera au cœur du film dédié à ABBA, Mamma Mia.

The Winner Takes It All : C'est un autre des grands succès d'ABBA : la chanson The Winner Takes It All, sortie en juillet 1980. Ce titre, qui est le premier single de l'album Super Trouper, est une ballade parlant de la fin d'une histoire d'amour, en écho au divorce de Björn et Agnetha en 1979 et sera adapté en français par Mireille Mathieu sous le titre Bravo tu as gagné.

Waterloo : C'est le titre qui donnera à ABBA une notoriété internationale grâce à l'Eurovision : Waterloo, sorti en 1974 et qui permis à la Suède de remporter la convoitée première place du concours de chant européen cette année-là. La chanson donna également son nom à l'album.

Avec Waterloo, dont on vous parlait précédemment, le groupe ABBA acquiert une renommée internationale. C'est avec cette chanson, qui parle de reddition en rapprochant celle de Napoléon en 1815 à l'abandon dans une histoire d'amour, que le groupe remporte le concours de l'Eurovirsion le 6 avril 1974. C'est d'ailleurs la première fois que le pays remporte la compétition. Après cette victoire, la chanson Waterloo fut désignée en 2005, lors de l'émission spéciale Congratulations : 50 ans du Concours Eurovision de la chanson, meilleure chanson à jamais avoir été présentée au concours européen. Un titre qui reste également l'un des plus emblématiques de la carrière d'ABBA.

Avec un tel succès, évidemment, ABBA et ses musiques donnent des idées. Notamment aux cinéastes. En 2008, le réalisateur Phyllida Lloyd s'empare du phénomène et sort le film Mamma Mia, adapté de la comédie musicale du même nom. A l'affiche, un casting cinq étoiles : Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth ou Stellan Skarsgård. Le film est un carton dans le monde entier : avec 615,7 millions de dollars de bénéfices dans le monde, pour un budget de 52 millions, Mamma Mia devient le cinquième film ayant rapporté le plus en 2008, en plus d'être le second film musical ayant rapporté le plus après La Belle et la Bête de Bill Condon, sorti en 2017. Et malgré des critiques mitigées, Mamma Mia aura le droit à un second volet sorti en 2018, baptisé Mamma Mia ! Here We Go Again et réalisé par Ol Parker.