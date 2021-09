ABBA de retour en 2021 : que prépare le groupe culte ?

ABBA. Le groupe de pop suédois ABBA a promis à ses fans une annonce surprise ce jeudi 2 septembre 2021.

Prêts à revêtir vos plus beau costume à paillettes ? Le retour du légendaire groupe de pop suédois ABBA semble enfin arriver : sur son compte Twitter, la formation publiait la semaine dernière la date du 2 septembre 2021, remerciant leurs fans d'avoir patienté et annonçant que "le voyage était sur le point de débuter." Depuis plusieurs jours, ABBA attise la curiosité de leurs admirateurs en disséminant à Londres des panneaux lumineux. Par ailleurs, leur maison de disques, Polydor, prépare un événement pour l'occasion dans une tour de l'est de la capitale britannique. Mais alors que préparent Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus et Benny Andersson ?

L'annonce est prévue à 16h45 heure française et sera faite sur la chaîne YouTube d'ABBA. Plusieurs hypothèse quant à ce fameux retour sont avancées par la presse internationale : selon le journal britannique The Sun, les Suédois sont sur le point de sortir de nouveaux titres et annoncer un spectacle qui débuterait en mai 2022 à Londres, publiant des photos de Björn Ulvaeus et Benny Andersson arrivant dans la capitale anglaise. Pour savoir ce que leur prépare ABBA, les fans vont devoir encore patienter quelques heures...

Un retour après 39 ans de séparation

En 2018, le groupe ABBA annonçait qu'il allait se reformer, 35 ans après la sortie de leur dernier album et près de 40 ans après leur séparation en 1982. Dans un communiqué envoyé à plusieurs rédactions suédoises, les quatre membres du groupe déclaraient : "Nous trouvions amusant après 35 ans de séparation de nous retrouver en studio. Et c'est ce que nous avons fait. C'était comme si le temps était resté arrêté et que nous nous étions juste séparés le temps de courtes vacances". Si leur envie de travailler ensemble semble aussi forte même après tant d'années, les quatre stars sont apparues bien changées...

ABBA se reforme 35 ans plus tard pour deux nouvelles chansons https://t.co/v7vQeY6O3P pic.twitter.com/nU0EiCT9OS — Sud Ouest (@sudouest) 27 avril 2018

Dans son communiqué, le groupe avait également fait savoir qu'il était retourné en studio pour enregistrer deux nouvelles chansons. Ils ont déjà révélé le titre de l'un des deux tubes : I Still Have Faith in You. Ce morceau était d'ailleurs l'objet d'un curieux projet : "[La chanson] sera entonnée par nos avatars numériques dans une émission télé spéciale, produite par NBC et la BBC, qui devrait être diffusée en décembre", faisaient fait savoir les quatre chanteurs.