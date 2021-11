Jacques Dutronc en tournée avec son fils Thomas Dutronc : infos et billetterie

JACQUES DUTRONC. Jacques et Thomas Dutronc annoncent d'annoncer une tournée commune, avec des concerts au Casino de Paris, à l'Accor Arena, en festivals ou dans les Zénith de France.

Père et fils réunis sur scène. Jacques et Thomas Dutronc annoncent une tournée commune d'une quarantaine de dates de concert en 2022. Une salve de rendez-vous baptisée "Dutronc et Dutronc", qui débutera le 12 avril 2022 à Courbevoie et passera les 14 et 15 avril au Casino de Paris, puis par des festivals comme le Printemps de Bourges ou les Nuits de Fourvière, avant un tour des Zénith de France de novembre 2022 à février 2023. Les deux artistes seront également de passage par l'Accor Arena le 21 décembre 2022. Pour toutes ces dates, la billetterie ouvrira ce mercredi, après deux jours de prévente sur le site de la tournée dutronc-dutronc.com.

"L'idée de jouer ensemble, nous l'avons depuis longtemps, explique Jacques Dutronc dans les colonnes du JDD. Après, c'est un peu à cause de moi. On me demandait de refaire des tournées, je répondais à chaque fois non, parce que je ne veux plus. Pour me débarrasser, j'ai dit un jour : 'Ah mais remarquez, avec Thomas…' Dans ma tête, j'imaginais que ce serait tranquille pour moi, vu qu'il ferait les trois quarts du travail… Mais c'est surtout pour être un peu plus avec lui, je ne le vois pas assez souvent." Un plaisir pour Jacques Dutronc de retrouver son fils donc, mais aussi pour ses fans de le revoir sur scène.