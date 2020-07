Direct. Mort d'Ennio Morricone : hommages, anecdotes... Toutes les réactions

Le célèbre compositeur Ennio Morricone, connu pour ses nombreuses musiques de films devenues des classiques, est mort lundi 6 juillet à Rome. Il avait 91 ans.

Biographie L'essentiel Ennio Morricone est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé ce lundi 6 juillet la presse italienne.

Le célèbre compositeur avait été admis dans une clinique de Rome après avoir fait une chute. Il souffrait d'une fracture du fémur.

Grâce à ses collaborations avec son ami cinéaste Sergio Leone, c'est à lui que l'on doit les célèbres thèmes des westerns Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand, Pour une poignée de dollars ou encore Les incorruptibles. Plus récemment, il a aussi écrit la musique de Kill Bill, Django Unchained, Mission ou Le professionnel.

12:49 - L'hymne de la Coupe du monde 1978 Si Ennio Morricone est principalement connu pour ses bandes originales de films, il avait également mis son talent au service du sport. En 1978, le compositeur avait été choisi pour composer l'hymne officiel de la Coupe du monde en Argentine, qui avait été interprétée par l'orchestre symphonique de Buenos Aires. Une "décision purement commerciale", comme il l'avait confié au média italien Independent, qui lui avait valu plusieurs critiques, l'Argentine étant alors une dictature militaire. 12:38 - Ennio Morricone, le chef d'orchestre Parallèlement à sa confection de bandes originales de films, Ennio Morricone était également un grand chef d'orchestre. Dans les années 2000, il freine d'ailleurs son travail au cinéma pour retrouver sa baguette. En 2001, Ennio Morricone entame une tournée musicale à la tête de l'Orchestre symphonique de Rome et se produit à Paris et à Londres et partout dans le monde en 2003. 12:30 - Ennio Morricone et le regret Kubrick Ennio Morricone a travaillé avec les plus grands. Toutefois, en 2007, le compositeur avait confié un regret : celui de ne pas être allé au bout d'une collaboration avec Stanley Kubrick : "Il m’avait appelé pour la BO d’Orange mécanique et j’ai dit oui. Il ne voulait pas venir à Rome, il n’aimait pas l’avion. Et puis il a appelé [Sergio] Leone, qui lui a dit que j’étais occupé avec lui. Il n’a jamais rappelé." 12:18 - Deux Oscars pour Ennio Morricone Si la popularité d'Ennio Morricone et la reconnaissance de son immense carrière n'est plus à faire, les Oscars avaient décidé de le récompenser en 2007 pour l'ensemble de sa carrière. Quelques années plus tard, en 2015, il est de nouveau récompensé d'une statuette, cette fois pour la bande originale des Huit Salopards de Quentin Tarantino. Une sixième nomination et un premier Oscar pour ses musiques, à 87 ans. 12:07 - Les plus belles musiques d'Ennio Morricone Ennio Morricone aura marqué d'une emprunte indélébile la musique de film. Avec plus de 70 ans de carrière, le compositeur aura reçu en 2015 l'Oscar de la meilleure musique pour son travail sur Les Huit Salopards de Quentin Tarantino. Voici quelques unes de ses plus belles musiques : 11:47 - Des obsèques privées Les obsèques du célèbre compositeur Ennio Morricone auront lieu de manière privée. "Dans le respect du sentiment d'humilité qui a toujours inspiré les actes de son existence", explique l'agence de presse italienne Ansa de matin à l'annonce du décès du chef d'orchestre. 11:34 - L'hommage de Giuseppe Conte La mort d'Ennio Morricone a suscité une vague d'émotion sur les réseaux sociaux. Parmi les hommages rendus au célèbre compositeur, celui du chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, qui écrit : "Nous nous souviendrons pour toujours et avec une reconnaissance infinie, du génie artistique du maestro Ennio Morricone. Il nous a fait rêver, il nous a émus et fait réfléchir, écrivant des notes inoubliables qui resteront pour toujours dans l'histoire de la musique et du cinéma." Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro #EnnioMorricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema pic.twitter.com/SNGmJjfJ2H — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) July 6, 2020 11:01 - Portrait en images d'Ennio Morricone Avec la disparition d'Ennio Morricone ce matin à 91 ans, c'est une légende de la musique de films qui s'en va. L'occasion pour l'Institut national de l'audiovisuel (INA) de rendre hommage à ce compositeur, acolyte de Sergio Leone, en images : Peut-être le compositeur de musiques de films le plus célèbre de l'histoire du cinéma : Ennio Morricone est mort dans la nuit à l'âge de 91 ans. Portrait croisé avec son indissociable acolyte, Sergio Leone, en 1974. #EnnioMorricone pic.twitter.com/0NnYfnVeNd — Ina.fr (@Inafr_officiel) July 6, 2020 10:50 - La drôle de méthode de travail d'Ennio Morricone Ennio Morricone n'était pas un compositeur comme les autres. Y compris dans sa méthode de travail avec les équipes de films, qui devaient s'adapter à lui. "Les metteurs en scène devaient accepter ce que j'écrivais. Et je n'écrivais pas ce à quoi ils s'attendaient. À chaque fois, ils imaginaient autre chose... Donc, pour les aider à dépasser cette difficulté, j'ai pris l'habitude d'écrire avant le tournage. Lorsque le réalisateur prépare le film, il me fait lire le scénario, quelques scènes, et j'écris les thèmes principaux à l'avance. Cela aide le metteur en scène à comprendre ce que je fais", confiait le chef d'orchestre à Franceinfo l'année dernière. 10:33 - Pluie d'hommages à Ennio Morricone Depuis l'annonce de la mort du compositeur Ennio Morricone, sur les réseaux sociaux, la tristesse est grande en ce lundi matin. Anonymes ou personnalités, ils sont des milliers à s'émouvoir de la disparition de celui dont les musiques les ont longtemps accompagnés, qu'ils soient musiciens ou hommes politiques. "Si triste de la disparition de l'immense Ennio Morricone. Le petit Toto de Cinéma Paradiso et tous les amoureux du compositeur sont bouleversés aujourd'hui", écrit par exemple le violoniste Renaud Capuçon, quand Christian Estrosi ajoute : "le cinéma perd l'un des plus grands compositeurs de son histoire. Un chef d'orchestre de légende qui nous laisse des centaines de chefs-d'oeuvre qui ont transcendé bien des films. Merci Ennio Morricone." 10:23 - L'acolyte de Sergio Leone Tout au long de sa carrière, Ennio Morricone a mis en musique les westerns de Sergio Leone. C'est notamment grâce au film Pour une poignée de dollars que le compositeur devient célèbre aux Etats-Unis, mais aussi dans le monde entier. Sa renommée explose en même temps que la reconnaissance du milieu. Après cette première collaboration, Ennio Morricone signera les bandes originales de classiques comme Le Bon, la brute et le truand, Il était une fois dans l'Ouest, ou encore avec Il était une fois la révolution. 10:16 - Un compositeur de légende Il était un monstre sacré de la musique de film. "Il a gardé jusqu'à la fin pleine lucidité et une grande dignité, a salué son épouse bien-aimée Maria qui l'a accompagné avec dévouement à chaque instant de sa vie humaine et professionnelle et a été proche de lui jusqu'à son dernier souffle, indique un communiqué publié par la famille. Il a remercié ses enfants et petits-enfants pour l'amour et le soin qu'ils lui ont prodigué et tient à saluer son public dont il a toujours tiré sa créativité grâce au soutien affectueux qu'il recevait".

Né le 10 novembre 1928, il est diplômé de l'Académie nationale de Sainte-Cécile de Rome, et a étudié la trompette et la direction d'orchestre. Tourné vers la musique classique, il débute cependant sa carrière en composant des arrangements pour des émissions radio, puis des premières musiques de film dès 1961. Il écrit également de la musique de chambre et des oeuvres pour orchestre. Largement récompensé pour son oeuvre musicale, le maestro a reçu un Oscar d'honneur en 2007. Il a également obtenu un Grammy Award, des Golden Globes, des Rubans d'argent et un Lion d'or. L'Italie lui a décerné la Medaglia di prima Classe di Benemerito dell'Arte e della Cultura, et il est devenu chevalier de la Légion d'honneur en France. Le 26 février 2016, Ennio Morricone avait obtenu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame avant de recevoir trois jours plus tard l'Oscar de la meilleure musique de film pour la bande originale du film Les Huit Salopards de Quentin Tarantino.

Le décès d'Ennio Morricone est survenu dans la nuit de dimanche 5 juillet à lundi 6 juillet. Le compositeur, catholique, "s'est éteint à l'aube du 6 juillet avec le réconfort de la foi", a précisé un communiqué de Giorgio Assuma, l'avocat et ami de la famille, cité par les médias italiens. Ennio Morricone est mort dans la clinique de Rome où il était hospitalisé à la suite d'une chute ayant provoqué une fracture du fémur. Il avait 91 ans.

Avec plus de 500 compositions pour le cinéma, Ennio Morricone restera comme l'un des plus prolifiques artistes du 7e art. Voici une sélection des longs-métrages pour lesquels il a travaillé, imposant son style et sa patte :