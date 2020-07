Mort d'Ennio Morricone : après son décès, des hommages en musique

Le compositeur et chef d'orchestre Ennio Morricone est mort ce lundi 6 juillet 2020, à 91 ans. Il avait offert au cinéma quelques unes de ses plus belles bandes originales. Retour sur l'incroyable vie de l'artiste italien.

15:47 - L'hommage de Calogero à Ennio Morricone Chacune des tournées de Calogero démarraient par une musique d'Ennio Morricone. Après l'annonce de la mort du compositeur, le chanteur français a exprimé sa peine au micro de RTL. "J'ai pris, comment dire, une claque ce matin (...) Ma musique n'aurait jamais été la même sans lui. C'est un géant, un génie absolu (...) J'ai l'impression de perdre quelqu'un de ma famille en fait", confie Calogero. Et d'ajouter, ému : "J'ai appris la musique avec sa musique sur des films, étonnamment des films français avec La banquière, I comme Icare, que je mettais souvent avant de monter sur scène. Chaque fois que je fais des concerts, je mets tout le temps une musique de Morricone, c'est comme un code pour moi, comme un porte-bonheur".

15:32 - "Une source d'inspiration constante", dit Jean-Michel Jarre Ennio Morricone a été "une source d'inspiration constante, comme un membre de ma famille", a commenté lundi auprès de l'AFP le musicien Jean-Michel Jarre après la disparition du célèbre compositeur italien. Et d'ajouter : "C'est comme un membre de ma famille, c'est bizarre de dire ça alors que j'ai un grand compositeur de musiques de film dans ma famille (son père, Maurice), mais Morricone fait partie de mon intimité, il a été omniprésent dans ma vie. Sans Morricone, comme beaucoup d'autres musiciens je pense, je ne serais pas là de la même façon".

15:21 - Des débuts de trompettiste Dès l'âge de six ans, Ennio Morricone, né le 10 novembre 1928 à Rome, commence à composer. A dix ans, il intègre le prestigieux cours de trompette de l'Académie nationale Sainte-Cécile à Rome, où il est remarqué par le grand professeur Goffredo Petrassi. Il étudie également la composition, l'orchestration, l'orgue et s'initie à la musique sérielle. Après avoir débuté par la musique "sérieuse", il commence en 1961 à 33 ans au cinéma avec Mission ultra-secrète de Luciano Salce. Trouvant les musiques de films italiens médiocres et mièvres, il veut les renouveler et imposer un style plus "américain". Il révolutionnera le genre.

15:15 - Des films par centaines Avec plus de 500 compositions pour le cinéma, Ennio Morricone restera comme l'un des plus prolifiques artistes du 7e art. Voici une sélection des longs-métrages pour lesquels il a travaillé, imposant son style et sa patte : Il était une fois dans l'Ouest

Il était une fois en Amérique

1900

Pour une poignée de dollars

Et pour quelques dollars de plus

Mon nom est personne

Le Clan des Siciliens

Le Bon, la Brute et le Truand

Le Professionnel

Le Mercenaire

Le Grand Silence

Colorado

Navajo Joe

Peur sur la ville

Mission

La Mort était au rendez-vous

Le Serpent

Les Huits Salopards

Les Incorruptibles

The Thig

Les Moissons du Ciel

La Bataille d'Alger

On m'appelle Malabar

15:02 - "Il était une fois dans l'Ouest", l'histoire d'une musique de légende Il était une fois dans l'Ouest restera l'une des plus belles bandes originales et certainement l'une des plus connues d'Ennio Morricone. Il écrit la musique du film de son complice Sergio Leone en 1969 et dirige l'orchestre qui l'enregistre. La légende raconte que le cinéaste aurait fait refaire le travail vingt fois au musicien avant d'être convaincu par la bande son. Dans plusieurs interviews, on raconte également que la musique était jouée sur le tournage, pour imprégner les acteurs du film.

14:54 - Les artistes italiens en deuil L'émotion est vive après l'annonce de la disparition d'Ennio Morricone. Parmi les hommages rendus au compositeur, décédé à 91 ans, ceux d'artistes italiens, nombreux à exprimer leur tristesse sur les réseaux sociaux. "Il y a des personnes qui ont la capacité de rendre le monde meilleur parce qu’elles savent créer de la beauté", a commenté l’actrice italienne Monica Bellucci, qui avait travaillé avec Ennio Moricone dans le film Malèna. Pour le chanteur de pop rock italien Vasco Rossi, "le privilège de l’artiste est de mourir en sachant que son art ne mourra jamais."

14:42 - Ennio Morricone à Paris en 2018 Jusqu'à la fin de sa vie, Ennio Morricone aura vécu pour la scène et la musique. En novembre 2018, le chef d'orchestre s'était produit à Paris, à l'AccorHotels Arena, lors d'un concert classique XXL. L'occasion pour la salle de spectacles parisienne de rendre hommage à l'artiste en repartageant une vidéo de l'événement. "C'est avec regret que nous avons appris ce matin la disparition du compositeur italien Ennio Morricone. Nous avons eu l'honneur et la fierté de l'accueillir en novembre 2018 à l'Arena pour une merveilleuse soirée." C'est avec regret que nous avons appris ce matin la disparition du compositeur italien Ennio Morricone. Nous avons eu l'honneur et la fierté de l'accueillir en novembre 2018 à l'Arena pour une merveilleuse soirée. pic.twitter.com/vSAPDbrYnu — Accor Arena (@Accor_Arena) July 6, 2020

14:34 - Comment Ennio Morricone a inspiré.. des rappeurs L'oeuvre d'Ennio Morricone est immense et aura inspiré bien des générations de musiciens de tous âges. Parmi les artistes à avoir emprunté un peu du génie du compositeur, on retrouve de nombreux rappeurs dans leurs compositions, comme Jay-Z dans So Ghetto, Snoop Dogg dans WWIII ou Eminem dans Bad Meets Evil, mais aussi en France avec MC Solaar dans Gangster Moderne ou IAM, Le 3e Oeil et DJ Khéops dans Sad Hill.

14:23 - Ennio Morricone, ce fan de l'AS Roma Malgré sa popularité internationale, Ennio Morricone est toujours resté attaché à sa ville d'origine, Rome. Et aussi à son club de football, l'AS Roma, dont il a toujours été un fervent supporter. L'occasion pour le club italien de saluer la mémoire du compositeur, dans une publication Twitter : "Merci pour tout, Maestro", peut-on lire en légende d'une photo d'Ennio Morricone aux Oscars, clin d'oeil au surnom que le chef d'orchestre aimait qu'on lui donne. Grazie di tutto, Maestro ????❤️ pic.twitter.com/3m1DGG2sjC — AS Roma (@OfficialASRoma) July 6, 2020

14:13 - Marine Le Pen rend hommage à Ennio Morricone La musique d'Ennio Morricone aura touché toute une génération de cinéphiles. Y compris dans la classe politique. Ce matin, Marine Le Pen a elle aussi tenu à saluer la mémoire d'un "géant du cinéma" dans un message posté sur Twitter : "Ennio Morricone a dépoussiéré des instruments que personne n’osait utiliser. Avec lui, la musique de film, et notamment des films de Sergio Leone, devient indissociable des personnages et de l’histoire dont elle élève l’intensité et l’émotion. Hommage à un géant du cinéma." Ennio Morricone a dépoussiéré des instruments que personne n’osait utiliser.



Avec lui, la musique de film, et notamment des films de Sergio Leone, devient indissociable des personnages et de l’histoire dont elle élève l’intensité et l’émotion.



Hommage à un géant du cinéma. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 6, 2020

13:58 - L'annonce de la mort d'Ennio Morricone L'annonce est tombée tôt ce lundi matin : l'immense compositeur Ennio Morricone est mort à 91 ans. Le musicien "s'est éteint à l'aube du 6 juillet avec le réconfort de la foi", indique un communiqué de l'avocat et ami de la famille Giorgio Assuma, cité par les médias italiens. Il est resté "pleinement lucide et d'une grande dignité jusqu'au dernier moment", affirme le même document.

13:39 - "Un musicien qui travaillait tout le temps" La musique d'Ennio Morricone a traversé les âges et les frontières. Compositeur reconnu et adulé dans le monde entier, l'Italien était "un musicien qui travaillait tout le temps", raconte le journaliste spécialiste de la musique de Franceinfo après l'annonce de sa mort. Il "avait une passion pour les scénarios, pour les films et pour les réalisateurs, pour le plaisir du spectateur (...) Il savait faire deux choses à la fois. D'abord, c'était un musicien qui travaillait tout le temps, qui composait tout le temps. Il écrivait tout le temps."

13:21 - Pourquoi Ennio Morricone refusait Hollywood Ennio Morricone est né à Rome en 1928 et est mort à Rome en 2020. Toute sa vie, le compositeur est resté profondément attaché à son pays d'origine et à sa capitale. C'est pour cette raison qu'il a toujours refusé de vivre aux États-Unis. On lui avait même proposé une villa en Californie, mais il avait refusé l'exil, préférant rester à Rome. "Tous mes amis sont là, ainsi qu’un grand nombre de réalisateurs qui m’aiment et apprécient mon travail. Rome est ma maison", expliquait-il au Monde en 2007.

13:02 - L'hommage de Jean-Michel Jarre à Ennio Morricone Avec la disparition d'Ennio Morricone, c'est toute la musique mondiale qui est en deuil. Parmi les milliers d'hommages rendus au compositeur, celui de Jean-Michel Jarre. "Ennio Morricone un son unique, des mélodies magnifiques, une influence majeure et une source d’inspiration constante: avec amour et respect", écrit le musicien français sur Twitter. Ennio Morricone a unique sound magnificent melodies,a major influence & constant source of inspiration: Love and respect.

Ennio Morricone un son unique, des mélodies magnifiques, une influence majeure et une source d’inspiration constante: avec amour et respect.#EnnioMoricone pic.twitter.com/H9oiCXk0qa — Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) July 6, 2020