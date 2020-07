Mort d'Ennio Morricone : quelles bandes originales avait-il composées ?

Compositeur connu pour ses nombreuses musiques de films à succès, Ennio Morricone est décédé à Rome à l'âge de 91 ans, annonce ce lundi 6 juillet la presse italienne. Certaines de ses œuvres ont marqué l'histoire du cinéma. Il avait reçu un Oscar d'honneur en 2007.

[Mis à jour le 06 juillet 2020 à 09h52] Ennio Morricone est décédé à l'âge de 91 ans, annonce ce lundi 6 juillet la presse italienne. Le journal La Repubblica annonce notamment que le célèbre compositeur est décédé dans une clinique de Rome, où il avait été admis il y'a quelques jours, s après une chute. Le chef d'orchestre italien, célèbre pour ses bandes originales de films qui ont marqué l'histoire du cinéma, souffrait d'une fracture du fémur, indique le journal transalpin sur son site internet ce lundi matin.

"Il a gardé jusqu'à la fin pleine lucidité et une grande dignité, a salué son épouse bien-aimée Maria qui l'a accompagné avec dévouement à chaque instant de sa vie humaine et professionnelle et a été proche de lui jusqu'à son dernier souffle, indique un communiqué publié par la famille. Il a remercié ses enfants et petits-enfants pour l'amour et le soin qu'ils lui ont prodigué et tient à saluer son public dont il a toujours tiré sa créativité grâce au soutien affectueux qu'il recevait".

Célèbre compositeur et chef d'orchestre, l'italien Ennio Morricone était devenu célèbre pour ses nombreuses bandes originales de films. Créateur d'environ 500 compositions depuis les années 1960, il était devenu une personnalité influente du cinéma mondial. Grâce à ses collaborations avec son ami cinéaste Sergio Leone, il compose les célèbres thèmes des westerns Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand, Pour une poignée de dollars ou encore Les incorruptibles. Plus récemment, il a aussi écrit la musique de Kill Bill, Django Unchained, Mission ou Le professionnel. Entre l'Italie, la France et les Etats-Unis, Ennio Morricone a œuvré aux côtés de grands réalisateurs comme Dario Argento, Brian De Palma, Oliver Stone et Quentin Tarantino.

Né le 10 novembre 1928, il est diplômé de l'Académie nationale de Sainte-Cécile de Rome, et a étudié la trompette et la direction d'orchestre. Tourné vers la musique classique, il débute cependant sa carrière en composant des arrangements pour des émissions radio, puis des premières musiques de film dès 1961. Il écrit également de la musique de chambre et des oeuvres pour orchestre. Largement récompensé pour son oeuvre musicale, le maestro a reçu un Oscar d'honneur en 2007. Il a également obtenu un Grammy Award, des Golden Globes, des Rubans d'argent et un Lion d'or. L'Italie lui a décerné la Medaglia di prima Classe di Benemerito dell'Arte e della Cultura, et il est devenu chevalier de la Légion d'honneur en France. Le 26 février 2016, Ennio Morricone avait obtenu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame avant de recevoir trois jours plus tard l'Oscar de la meilleure musique de film pour la bande originale du film Les Huit Salopards de Quentin Tarantino.

Ennio Morricone : dates clés