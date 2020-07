Mort d'Ennio Morricone : ses musiques, sa vie... Retour sur la carrière du Maestro

Ennio Morricone, compositeur et chef d'orchestre à qui l'on doit de nombreuses musiques de film devenues cultes, est mort lundi 6 juillet. Il avait 91 ans.

Sommaire Musiques d'Ennio Morricone

Sa biographie

Les hommages

Des centaines de films

La famille d'Ennio Morricone L'essentiel Le compositeur et chef d'orchestre mondialement connu Ennio Morricone est mort dans la nuit de dimanche à lundi 6 juillet 2020 . Il avait été hospitalisé il y a quelques jours après avoir fait une chute et s'être cassé le fémur. Il avait 91 ans.

. Il avait été hospitalisé il y a quelques jours après avoir fait une chute et s'être cassé le fémur. Il avait 91 ans. Pour son acolyte Sergio Leone, il avait composé les célèbres musiques des westerns Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand, Pour une poignée de dollars ou encore Les incorruptibles. Plus récemment, il a aussi écrit la musique de Kill Bill, Django Unchained, Mission ou Le professionnel.

Depuis l'annonce de la mort d'Ennio Morricone dans la presse italienne, sur les réseaux sociaux, des milliers d'anonymes ou de personnalités rendent hommage au "Maestro" comme il aimait qu'on l'appelle. Le direct Recevoir nos alertes live !

11:34 - Les chaînes bousculent leur programme Le Maestro italien est mort. Pour lui rendre hommage, plusieurs chaînes de télévision ont décidé de bouleverser leur grille : sur France 3, Ennio Morricone remplace Pierre Richard. Le film de Georges Lautner, Le Professionnel, puis Il état une fois en Amérique de Sergio Leone seront diffusés à la place des Fugitifs et du Grand blond avec une chaussure noire. Sur MyCanal, une dizaine de films sont à retrouver, notamment Vatel, Une pure formalité, Le grand silence ou La thune. 11:15 - Mireille Mathieu pleure "son ami" Mireille Mathieu, qui avait chanté Ennio Morricone, a elle aussi exprimé sa tristesse sur Twitter à l'annonce de la mort du compositeur. "Il était une fois un monument de la musique de films avec une œuvre incomparable et reconnaissable entre toutes. Le Maestro Ennio Morricone vient de partir rejoindre son grand ami Sergio Leone pour composer de nouvelles musiques sur des images au paradis des étoiles. En 1974 pendant deux mois dans ses studios mythiques de Rome, j'ai eu l'immense privilège d'enregistrer un album de ses grandes compositions ainsi que des titres originaux écrits spécialement pour moi. Cela restera dans ma mémoire un souvenir inoubliable. Adieu mon ami Ennio, Adieu Maestro", écrit la chanteuse française. 11:02 - Ennio Morricone avait écrit sa propre nécrologie "Ennio Morricone, je suis mort". Voici le titre de la nécrologie d'Ennio Morricone... écrite par Ennio Morricone et publiée ce matin dans la presse italienne : "Ennio Morricone est mort. Voici comment je l’annonce à tous mes amis qui ont toujours été proches de moi et aussi à ceux qui sont un peu loin et je les salue avec beaucoup d’affection. Impossible de tous les nommer (...) Il n’y a qu’une seule raison qui m’incite à saluer tout le monde de cette manière et à demander des funérailles dans la plus stricte intimité : je ne veux pas vous déranger (...) Un salut plein, intense et profond à mes enfants Marco, Alessandra, Andrea, Giovanni, ma belle-fille Monica et à mes petits-enfants Francesca, Valentina, Francesco et Luca. J’espère qu’ils comprennent combien je les aime. Enfin et surtout, Maria. Je lui renouvelle l’amour extraordinaire qui nous a unis et que je regrette d’abandonner. À elle, le plus douloureux des adieux." 10:48 - Ennio Morricone est mort à 91 ans Ennio Morricone est mort à Rome dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé la presse italienne, qui explique que le célèbre compositeur souffrait d'une fracture du fémur après avoir chuté. Il avait été admis dans une clinique il y a quelques jours. "Il a gardé jusqu'à la fin pleine lucidité et une grande dignité, a salué son épouse bien-aimée Maria qui l'a accompagné avec dévouement à chaque instant de sa vie humaine et professionnelle et a été proche de lui jusqu'à son dernier souffle, indiquait un communiqué publié par la famille. Il a remercié ses enfants et petits-enfants pour l'amour et le soin qu'ils lui ont prodigué et tient à saluer son public dont il a toujours tiré sa créativité grâce au soutien affectueux qu'il recevait".

En savoir plus

Célèbre compositeur et chef d'orchestre, l'Italien Ennio Morricone était devenu célèbre pour ses nombreuses bandes originales de films. Créateur d'environ 500 compositions depuis les années 1960, il était devenu une personnalité influente du cinéma mondial. Grâce à ses collaborations avec son ami cinéaste Sergio Leone, il compose les célèbres thèmes des westerns Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand, Pour une poignée de dollars ou encore Les incorruptibles. Plus récemment, il a aussi écrit la musique de Kill Bill, Django Unchained, Mission ou Le professionnel. Entre l'Italie, la France et les Etats-Unis, Ennio Morricone a œuvré aux côtés de grands réalisateurs comme Dario Argento, Brian De Palma, Oliver Stone et Quentin Tarantino.

Né le 10 novembre 1928, il est diplômé de l'Académie nationale de Sainte-Cécile de Rome, et a étudié la trompette et la direction d'orchestre. Tourné vers la musique classique, il débute cependant sa carrière en composant des arrangements pour des émissions radio, puis des premières musiques de film dès 1961. Il écrit également de la musique de chambre et des oeuvres pour orchestre. Largement récompensé pour son oeuvre musicale, le maestro a reçu un Oscar d'honneur en 2007. Il a également obtenu un Grammy Award, des Golden Globes, des Rubans d'argent et un Lion d'or. L'Italie lui a décerné la Medaglia di prima Classe di Benemerito dell'Arte e della Cultura, et il est devenu chevalier de la Légion d'honneur en France. Le 26 février 2016, Ennio Morricone avait obtenu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame avant de recevoir trois jours plus tard l'Oscar de la meilleure musique de film pour la bande originale du film Les Huit Salopards de Quentin Tarantino.

Le décès d'Ennio Morricone est survenu dans la nuit de dimanche 5 juillet à lundi 6 juillet. Le compositeur, catholique, "s'est éteint à l'aube du 6 juillet avec le réconfort de la foi", a précisé un communiqué de Giorgio Assuma, l'avocat et ami de la famille, cité par les médias italiens. Ennio Morricone est mort dans la clinique de Rome où il était hospitalisé à la suite d'une chute ayant provoqué une fracture du fémur. Il avait 91 ans. Dès l'annonce de sa mort, sur les réseaux sociaux, les hommages se comptent par milliers. Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez rappelle ainsi sur Twitter qu'Ennio Morricone a été l'auteur "de plus de 500 musiques de films dont certaines, comme Cinema Paradiso, considérées comme d'authentiques chefs-d'oeuvre". "Nous nous souviendrons pour toujours et avec une reconnaissance infinie du génie artistique du maestro Ennio Morricone. Il nous a fait rêver, il nous a émus et fait réfléchir, écrivant des notes inoubliables qui resteront pour toujours dans l'histoire de la musique et du cinéma", a réagi sur Twitter son homologue italien Giuseppe Conte.

"Ennio Morricone l'empereur de la musique au cinéma, un harmonica, des rythmes, mélodies, instruments inattendus, des trilles, 3 notes faciles à retenir, la prodigalité de ses partitions", a réagi sur Twitter Gilles Jacob, ancien directeur du festival de cinéma de Cannes. "Il y a des personnes qui ont la capacité de rendre le monde meilleur parce qu'elles savent créer de la beauté", a commenté pour sa part l'actrice italienne Monica Bellucci.

Avec plus de 500 compositions pour le cinéma, Ennio Morricone restera comme l'un des plus prolifiques artistes du 7e art. Voici une sélection des longs-métrages pour lesquels il a travaillé, imposant son style et sa patte :

Il était une fois dans l'Ouest

Il était une fois en Amérique

1900

Pour une poignée de dollars

Et pour quelques dollars de plus

Mon nom est personne

Le Clan des Siciliens

Le Bon, la Brute et le Truand

Mon nom est personne

Le Professionnel

Le Mercenaire

Le Grand Silence

Colorado

Navajo Joe

Peur sur la ville

Mission

La Mort était au rendez-vous

Le Serpent

Les Huits Salopards

Les Incorruptibles

The Thing

Les Moissons du Ciel

La Bataille d'Alger

On m'appelle Malabar

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Outre une carrière professionnelle riche et accomplie, côté vie privée, Ennio Morricone, il était également bien entouré. Le compositeur s'est marié à la parolière italienne Maria Travia en 1956. Ensemble, le couple a trois fils et une fille : Marco, né en 1957, Alessandra, née en 1961, Andrea né en 1964 et Giovanni, né en 1966. Et chez les Morricone, la musique et le cinéma sont une affaire de famille. Andrea Morricone est, comme son père avec qui il a d'ailleurs travaillé, compositeur et chef d'orchestre. Giovanni lui, est producteur de film.