Mariah Carey et "All I Want for Christmas" : l'incontestable reine de Noël

MARIAH CAREY. Si sa couronne de reine de Noël a été remise en cause, Mariah Carey s'est de nouveau hissée au sommet avec son indémodable chanson "All I Want for Christmas."

[Mis à jour le 24 décembre 2022 à 07h30] Quoi que l'on en dise, Mariah Carey reste la reine de Noël. Près de trois décennies après la sortie de son tube All I want for Christmas is you, la diva se hisse, une fois de plus, au sommet des écoutes musicales : la première semaine de décembre 2022, la chanson a été la plus écoutée au monde sur Spotify, en témoigne le classement établi par la plateforme d'écoute en streaming.

Il faut dire qu'il est devenu difficile (impossible ?) de passer à côté de la chanson All I want for Christmas is you en cette période de fêtes de fin d'année. Pourtant, son titre de reine de Noël a été durement remis en question cette année. En août dernier, Mariah Carey avait tenté de déposer ce surnom en tant que marque officielle auprès de l'Office américain des brevets et des marques, ce qui lui avait été refusé.

Inutile de préciser que pour la chanteuse, le tube sorti en 1994 représente une manne financière immense : selon The Economist, All I Want for Christmas rapporte à la diva américaine 2,5 millions de dollars chaque année pendant la période des fêtes. Plus d'un milliard de vues sur YouTube, 1,3 milliard sur Spotify... Les chiffres de la chanson donnent le vertige. Faut-il des preuves supplémentaires que Mariah Carey est, et restera encore un moment, l'incontestable reine de Noël. Mais sans avoir officiellement ce surnom.

Pour le tube All I Want for Christmas, tout débute en 1994. Le 1er novembre, cette année-là, Mariah Carrey, qui avait déjà percé dans la musique, dévoile cette chanson, extraite de l'album Merry Christmas. La chanteuse elle-même a écrit et produit cette chanson avec le compositeur américain Walter Afanasieff. Une introduction de clochettes reconnaissable, un refrain qui reste en tête et des paroles dégoulinantes d'amour et de bons sentiments sont les ingrédients du titre, sorti accompagné de deux clips vidéos dans le même registre. À l'origine, le texte du morceau est destiné à Tommy Mottola, le compagnon de Mariah Carey avec qui elle a été mariée de 1993 à 1997. Si le succès est progressif, All I Want For Christmas devient en quelques années la chanson de Noël la plus populaire.

Dans la chanson All I Want For Christmas, écrite pour son mari Tommy Mottola, Mariah Carey explique ne pas vouloir de cadeaux de Noël, mais simplement être avec lui.

Extrait des paroles de All I Want For Christmas en anglais :

All I want for Christmas is you / I don't want a lot for Christmas / There's just one thing I need / I don't care about presents / Underneath the Christmas tree / I just want you for my own / More than you could ever know / Make my wish come true... / All I want for Christmas / Is you...

I don't want a lot for Christmas / There is just one thing I need / I don't care about presents / Underneath the Christmas tree / I don't need to hang my stocking / There upon the fireplace / Santa Claus won't make me happy / With a toy on Christmas day / I just want you for my own / More than you could ever know / Make my wish come true / All I want for Christmas is you... / You baby

Extrait des paroles de All I Want For Christmas en français :

Tout ce que je souhaite à Noël, c'est toi / Je ne veux pas grand chose pour Noël / Il y a seulement une chose dont j'ai besoin / Je me fiche des cadeaux / Sous le sapin de Noël / Je te veux juste pour moi toute seule / Plus que tu ne pourrais le penser / Fais que mon vœu se réalise / Tout ce que je souhaite pour Noël... C'est toi.

Je ne veux pas beaucoup de choses pour Noël / Il y a seulement une chose dont j'ai besoin / Je me fiche des cadeaux / Sous le sapin de Noël / Je n'ai pas besoin de pendre mes chaussettes / Là sur la cheminée / Le père noël ne me rendra pas heureuse / Pour Noël avec un jouet / Je te veux juste pour moi toute seule / Plus que tu ne pourrais le penser / Fais que mon vœu se réalise / Je ne désire que toi pour Noël / Seulement toi...