Elton John en concert à Paris : comment va le chanteur ?

ELTON JOHN. A l'honneur sur M6 ce vendredi avec la diffusion du film "Rocketman", Elton John sera en concert à Paris La Défense Arena samedi et dimanche 12 juin.

Elton John à l'honneur ce week-end. Vendredi 10 juin, M6 diffuse dès 21h10 le film Rocketman, un biopic qui retrace l'incroyable vie du chanteur de 75 ans. Un programme qui sera suivi, en seconde partie de soirée, par le documentaire baptisé Elton John : la véritable histoire de Rocket Man. Des fans, des proches et des experts musicaux, comme Pascal Nègre, Yves Bigot, Jean-Claude Jitrois, Cerrone ou David Lowe, dressent le portrait de sir Elton John.

L'artiste sera également (enfin) en concert à Paris, ces samedi et dimanche 12 juin, à La Défense Arena. Une date attendue par les admirateurs d'Elton John, qui ont du prendre leur mal en patience après plusieurs reports en raison de la pandémie de Covid-19. D'autant que cette tournée, baptisée Farewell Yellow Brick Road, sera la dernière de l'interprète de Your Song.

L'occasion pour nous de nous intéresser à l'état de santé de l'artiste, qui avait inquiété ses fans en apparaissant en fauteuil roulant avant le concert du jubilé de la reine Elizabeth II la semaine dernière. Une inquiétude qui avait poussé Elton John à prendre la parole. "Je tiens à remercier tous mes fans d'avoir pris de mes nouvelles après que les tabloïds ont publié une histoire idiote sur mon 'air fragile' en un fauteuil roulant. La vérité, c'est que je suis en excellente santé, que j'adore mes spectacles et que je joue et chante à mon meilleur niveau. Je me donne à 100% chaque soir et je ne veux jamais décevoir, surtout après que tout le monde a attendu si longtemps pour recommencer à voir des spectacles. Vos réactions à chaque show sont extraordinaires et je les apprécie chaque minute", a déclaré Elton John sur son compte Instagram.