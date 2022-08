Elton John : son duo avec Britney Spears dévoilé lors d'un concert surprise

ELTON JOHN et BRITNEY SPEARS. Dans un restaurant de Cannes, le chanteur Elton John a surpris tout le monde en interprétant un extrait de sa chanson avec Britney Spears, attendue ce vendredi.

Un déjeuner en terrasse... interrompu par Elton John. C'est une étape habituelle pour la popstar britannique : le restaurant La Guérite, à Cannes. Le chanteur s'est emparé du micro pour interpréter un extrait de la chanson Hold Me Closer, reprise de son tube, en duo avec Britney Spears et qui doit être publiée ce vendredi 26 août 2022. Elton John a publié cette séquence en vidéo sur son compte Instagram : on le découvre en costume d'été, entouré d'une large foule de badauds, entonnant son titre de 1971 en version électro.

Un concert improvisé annonçant la sortie de cette chanson tant attendue, d'autant plus qu'elle marque le retour de Britney Spears à la musique. La chanteuse, récemment libérée de la tutelle de son père, n'a pas sorti de morceau inédit depuis 2016 et l'album Glory. Elton John de son côté, a simplement récidivé : l'an passé, il avait déjà surpris toute la terrasse du même restaurant en interprétant Cold Heart, son duo avec la chanteuse Dua Lipa.

Elton John naît à Pinner, dans le Middlesex, en Angleterre, le le 25 mars 1947. C'est là que naît Reginald Kenneth Dwight, alias Elton John. Le garçon suit très tôt des études musicales et découvre que le piano est son instrument de prédilection. Il chante également très bien et possède une large tessiture. Il travaille le piano, d'abord dans une formation classique poussée, puis en y intégrant des bases de gospel, de jazz, de rock et de boogie-woogie.

Parallèlement, il développe une culture musicale qui le conduit à intervenir à la radio pour faire part de ses connaissances. Sa collection de disques ne fait que confirmer son appétit de savoir en matière de musique.

Les années 1970 démarrent sur les chapeaux de roue pour le jeune Elton Hercules John, qui a changé de nom. Avec son groupe, il réalise une vraie performance : sortir 17 albums en 9 ans, dont 7 qui hissent le jeune homme au sommet des charts. Excentrique, dynamique et milliardaire, Elton John est sur tous les fronts, et joue avec son image pour provoquer. Il se déclare bisexuel pour finalement assumer pleinement son homosexualité. Après une décennie compliquée dans les années 1980, il retrouve toute sa notoriété en 1990 avec le single "Sacrifice" qui prouve le mélodiste qu'il est, en dehors de ses compositions de rock folklorique.

Dès lors, sa vie privée et professionnelle est placée sous le signe de la réussite : des albums qui se vendent par millions, des duos inoubliables et une vie de famille épanouie avec son mari et ses deux enfants. Elton John est aujourd'hui reconnu pour son talent incomparable, sa longévité dans le métier et ses performances uniques, détrônant même Elvis Presley, en plaçant un single au top 40 pendant trente années consécutives. Deuxième plus gros vendeur d'albums solo de tous les temps, avec, à son actif, plus de 3 000 concerts, Elton John a marqué l'histoire de la musique de façon indélébile.

En 1984, Elton John épouse une ingénieure du son allemande, Renate Blauel. Le couple divorce quatre ans plus tard, en 1988. Le chanteur décide d'assumer son homosexualité, dans une société où le changement des mentalités se fait enfin sentir. En 1993, il fait la connaissance de David Furnish, un réalisateur de documentaire canadien. Le couple se marie à Windsor, en Angleterre, le 21 décembre 2005, le jour même de l'entrée en vigueur du Civil Partnership, qui légalise le mariage pour tous les couples. Après seize ans de relation, Elton John et David Furnish décident d'avoir un enfant : Zachary Jackson Levon Furnish-John naît le 25 décembre 2010. Leur deuxième fils, Elijah Daniel Joseph Furnish-John naît deux ans plus tard, le 11 janvier 2013, de la même mère porteuse. Les deux petits garçons ont Lady Gaga pour marraine. Elton John et David Furnish se remarient, civilement, le 21 décembre 2014.

"J'étais à 24 heures d'y passer". Dans une interview accordée à la chaîne britannique BBC1 pour le documentaire "Uncensored", Elton John a fait quelques confidences sur le cancer qui l'a touché en 2017. Il raconte avoir frôlé la mort lors d'un voyage en Afrique du Sud. "Je suis rentré à la maison, à Londres, et j'étais vraiment malade. J'ai été emmené à l'hôpital en soins intensifs", commence le chanteur de 72 ans dans l'interview rapportée par le site britannique The Independent. "J'ai attrapé un microbe quelque part. Et j'étais à 24 heures d'y passer. Nous n'avions pas dit aux gens ce qu'il se passait à ce moment-là, j'ai eu une annus horribilis (une "année horrible" en latin ndlr.) comme on dit. Je devais littéralement réapprendre à marcher. J'étais extrêmement malade. Tout ce à quoi je pouvais penser quand j'étais allongé dans mon lit, c'était : 'pitié ne me laissez pas mourir, je veux voir mes enfants'. Et heureusement, j'ai survécu", se souvient Elton John.

"Maintenant je vais bien, mais il m'en reste un peu (de conséquences du cancer) : je n'ai pas un cheveu, j'ai un pacemaker, je n'ai plus d'amygdales, plus de prostate, plus d'appendice, j'ai eu des calculs réseaux. Je suis comme la Femme bionique", conclut le chanteur. Dans le documentaire de la BBC1, sa lutte contre le cancer n'est pas le seul thème de santé qu'il aborde. Elton John évoque aussi son autre combat, contre l'alcool. "Je buvais une bouteille de Johnnie Walker Black (une marque de whisky ndlr.) par jour", confie-t-il par exemple. Une guerre quotidienne également remportée par l'artiste, aujourd'hui en pleine tournée mondiale.

Sorti en 2019 et réalisé par Dexter Fletcher, le biopic Rocketman nous raconte la vie hors du commun d'Elton John, depuis ses premiers succès jusqu'à sa consécration internationale. On y (re)découvre la métamorphose de Reginald Dwight, son vrai nom, jeune pianiste timide, en superstar internationale. Désormais connu et reconnu sous le nom d'Elton John, il représente à lui tout seul 2% de l'industrie musicale mondiale.

Le film Rocketman reprend quelques unes des plus belles chansons du chanteur et nous fait marcher dans les pas de ce jeune prodige devenu une icône intergénérationnelle. "J'étais dans le cinéma depuis 15 minutes avant de commencer à pleurer. Je n'étais pas préparé à la force de ce que je voyais", avait d'ailleurs commenté Elton John dans une tribune publiée dans le Guardian, après la projection du film.

Après un premier report, Elton John devait donner trois concert à l'Accor Arena de Paris, il annonçait le jeudi 16 septembre 2021, repousser sa venue dans la capitale. Le chanteur était attendu à la salle de concert de Bercy du 10 au 13 octobre dans le cadre du Elton John Farewell Yellow Brick Road : The Final Tour, une tournée d'adieux mondiale, reportée à 2022. Dans un communiqué, Sir Elton John précisait : "A la fin de mes vacances d'été, j'ai fait une chute malencontreuse et souffre depuis d'une douleur d'une gêne considérable à la hanche." Âgé de 74 ans, il devait alors subir une opération et était donc contraint de reporter de nombreuses dates.

2022, l'année d'Elton John. L'artiste s'est produit, les samedi et dimanche 12 juin, à Paris La Défense Arena. Deux dates attendues par les admirateurs d'Elton John, qui avaient du prendre leur mal en patience après plusieurs reports en raison de la pandémie de Covid-19. D'autant que cette tournée, baptisée Farewell Yellow Brick Road, sera la dernière de l'interprète de Your Song.

Elton John a offert un show scintillant aux 32 000 personnes de la Paris Défense Arena, derrière son piano, faisant taire les rumeurs récentes sur son état de santé.

L'occasion pour nous de nous intéresser à l'état de santé de l'artiste, qui avait inquiété ses fans en apparaissant en fauteuil roulant avant le concert du jubilé de la reine Elizabeth II la semaine dernière. Une inquiétude qui avait poussé Elton John à prendre la parole. "Je tiens à remercier tous mes fans d'avoir pris de mes nouvelles après que les tabloïds ont publié une histoire idiote sur mon 'air fragile' en un fauteuil roulant. La vérité, c'est que je suis en excellente santé, que j'adore mes spectacles et que je joue et chante à mon meilleur niveau. Je me donne à 100% chaque soir et je ne veux jamais décevoir, surtout après que tout le monde a attendu si longtemps pour recommencer à voir des spectacles. Vos réactions à chaque show sont extraordinaires et je les apprécie chaque minute", a déclaré Elton John sur son compte Instagram.