Elton John : son hommage après la mort de la reine Elizabeth II

ELTON JOHN. Sur scène et dans un message posté sur les réseaux sociaux, Sir Elton John a rendu hommage à Elizabeth II, morte jeudi 8 septembre.

"Elle me manquera beaucoup." Quelques minutes après la mort de la reine d'Angleterre, Elizabeth II, jeudi 8 septembre 2022, Elton John lui a rendu hommage dans un message posté sur ses réseaux sociaux. "Comme tout le pays, je suis très attristé d'apprendre la nouvelle du décès de la reine Elizabeth", commence le chanteur. "Elle était une présence inspirante et a guidé le pays à travers certains des moments les plus forts et les plus sombres avec grâce, décence et une empathie rare", continue Elton John.

Et de conclure : "la reine Elizabeth a occupé une place très importante dans ma vie depuis mon enfance, et elle me manquera beaucoup." Quelques heures plus tard, en concert à Toronto, l'artiste a également salué la mémoire de la reine. "Aujourd'hui, nous avons reçu la plus triste des nouvelles. Elle était une présence inspirante à côtoyer. Je l'ai côtoyée et elle était fantastique (...) Je suis très triste qu'elle ne soit plus avec moi mais je suis heureux qu'elle soit en paix, je suis heureux qu'elle soit au repos", a-t-il ajouté, avant d'interpréter sa chanson Don't Let The Sun Go Down On Me.