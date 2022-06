Mike Brant : de quoi est mort le chanteur ?

BIOGRAPHIE DE MIKE BRANT. Le documentaire "Mike Brant, l'étoile filante", diffusé ce vendredi 10 juin 2022 sur France 3, retrace la vie hors norme du chanteur mort à 28 ans en 1975.

Mike Brant, l'étoile filante : dans le documentaire diffusé sur France 3, ce vendredi 10 juin 2022 dès 21h10, on repart sur les trace de ce chanteur au succès fulgurant et au destin tragique. Dans ce film, réalisé par François Chaumont, on retrouve les témoignages, entre autres, de ses amis Nicoletta, Sheila, Stone, Philippe Lavil et Jean-Jacques Debout. De son ascension fulgurante à sa tragique disparition, le documentaire retrace la vie de cet artiste devenu idole.

Au sommet de sa gloire dans les années 1970, l'épuisement du chanteur commence à se faire ressentir. En 1974, il commence à fréquenter un milieu peu recommandable. Sa créativité n'est néanmoins pas touchée car il sort C'est comme ça que je t'aime, Viens ce soir ainsi que Toi, mon enfant. Mais, c'est au cours de cette année que la star montre ses premiers signes de dépression.

Découvrez la face cachée d'un crooner de légende...



, ' , c'est aujourd'hui à 21.10 ! pic.twitter.com/2oRiGS0RDK — France 3 (@France3tv) June 10, 2022

Le 21 novembre 1974, il fait une première tentative de suicide en Suisse. Mike Brant saute de la fenêtre de son hôtel. Il en réchappe avec de multiples fractures. Le 25 avril 1975, le chanteur se jette de la terrasse de l'appartement parisien d'une amie, du sixième étage d'un immeuble situé rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris . Le même jour sortait son nouvel album. Il meurt dans l'ambulance qui le transporte à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt. Il avait seulement 28 ans. La semaine suivante, sa chanson Dis-Lui sort et se vend à un million d'exemplaires. Deux semaines après son décès, il est finalement enterré à Haïfa.