Mort de Jane Birkin : les obsèques de la chanteuse, entre hommages et émotion

JANE BIRKIN. Les obsèques de la chanteuse Jane Birkin, disparue dimanche 16 juillet dernier, ont eu lieu ce lundi à Paris, dans l'intimité familiale et amicale.

13:10 - Jane Birkin est morte de "cause naturelle" Au lendemain de la mort de Jane Birkin, l'entourage de la chanteuse précisait lundi dernier au soir à l'AFP qu'elle était décédée de "cause naturelle". Les circonstances de sa mort soudaine étaient restées juste là inconnues, Le Parisien révélant simplement que l'artiste avait été retrouvée inanimée à son domicile parisien. Voir le dossier Artistes et personnalités aux obsèques de Jane Birkin 12:35 - La foule ne quitte pas le parvis de l'église Saint Roch Rendre hommage à Jane Birkin, jusqu'au bout. La foule ne quitte pas le parvis de l'église Saint Roch, ce qui est assez inhabituel dans ce genre de circonstances. Benjamin Biolay, -M-, Vanessa Paradis, Catherine Deneuve... Tous sont encore devant l'église, échangeant câlins et mots, émus. 12:33 - Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, réagit à la mort de Jane Birkin Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, revient sur cette cérémonie des obsèques de Jane Birkin et décrit "une extrême émotion et surtout à la sortie d'avoir les applaudissements du public (...) ça c'était magnifique, c'était le plus bel adieu qu'on pouvait lui rendre." Elle salue une icône intergénérationnelle et "un grand coeur. Un coeur très ouvert et très généreux. Une femme d'engagements, de convictions, de solidarité. Au delà de la chanteuse, c'était tout ça Jane Birkin." 12:30 - Jane Birkin sera enterrée au cimetière du Père Lachaise Selon les informations de BFMTV, qui n'ont pour l'heure pas été officialisées, la chanteuse Jane Birkin doit être enterrée au cimetière du Père Lachaise, à Paris, dans les prochaines minutes. 12:19 - L'ovation émue pour Jane Birkin Dans les rues, autour de l'église Saint Roch où se déroulaient les obsèques de Jane Birkin, les applaudissements ont accompagné la sortie du cercueil de l'artiste. La foule, les yeux trempés, salue une dernière fois l'icône. 12:16 - Le cercueil de Jane Birkin longuement applaudit Le cercueil de Jane Birkin sort maintenant de l'église Saint Roch, suivi par ses filles, au son des applaudissements nourris des invités et de la chanson La Javanaise, de Serge Gainsbourg, chanté par l'artiste. C'est la fin de cette cérémonie pleine d'émotion. 12:10 - Le mot de la fin de Gabrielle Crawford Gabrielle Crawford, intime de Jane Birkin, s'avance pour lire un poème en anglais que la chanteuse lui avait demandé de réciter lors de ses obsèques. Il s'agit de The Life That I Have, poème de Leo Marks qui fut utilisé comme code durant la Seconde guerre mondiale. 11:40 - "Je t'aime Mamy", dit Marlowe Jack Tiger Mitchell, le petit-fils de Jane Birkin Marlowe Jack Tiger Mitchell, le petit-fils de Jane Birkin et fils de Lou Doillon, a exprimé toute sa tristesse lors des obsèques de sa grand-mère : "On aura fait 21 ans ensemble, on aura fait plus de 21 conneries ensemble (...) on aura échangé plus de 21 baisers, toujours tendres (...) tellement de moments ensemble (...) j'espère que de là-haut du nous regarderas tous et qu'on pourras tous te rendre fière. Je t'aime Mamy." 11:32 - "Une femme infiniment drôle, parfois farfelue", pour Olivier Gluzman Son manager et producteur, Olivier Gluzman, rend lui aussi hommage à Jane Birkin, "une femme infiniment drôle, parfois farfelue", se souvenant de bons comme de mauvais souvenir, comme "l'insoutenable en 2013, la mort de Kate", la première fille de la chanteuse. Racontant les tournées, les concerts et les albums mémorables de l'artiste, il conclut : "Ce 16 juillet 2023, Jane est tombée et ne s'est pas relevée", exprimant son admiration pour "une complice" depuis plus de vingt ans, qui l'appelait plus souvent que sa propre mère. 11:22 - Olivier Rolin se souvient du "courage" de Jane Birkin L'écrivain Olivier Rolin, dernier compagnon de Jane Birkin, s'est avancé vers l'autel pour à son tour saluer la mémoire de l'artiste, qu'il avait rencontré en 1995. Après s'être remémoré des souvenirs de Jane Birkin, saluant son courage notamment sur des terrains en guerre où elle s'était rendue plusieurs fois, il déclare : "Nous ressentons tous combien son absence va nous appauvrir. Je voudrais dire que ces jours derniers, j'ai pu nommer un sentiment que j'éprouvais pour Jane (...) Ce sentiment, c'est l'admiration. C'est peut être un peu solennel, c'est ce qu'elle aurait pensé, elle qui détestait tant les grands mots, les grands airs (...) je trouve que je suis bien bête d'avoir mis si longtemps à m'en apercevoir." Olivier Rolin salue encore "le courage", de Jane Birkin, "dans le danger, mais aussi dans le deuil et la maladie." 11:10 - "Maman, merci pour toutes ces aventures" : Lou Doillon bouleversante Après un long discours égrenant des souvenirs de famille, bons ou triste, Lou Doillon conclut son allocution en larmes : "maman, merci pour toutes ces aventures. Merci de ne pas avoir été ordinaire, raisonnable ou docile. Ce monde de demain, bien paisible et raisonné, ça m'emmerde déjà." 11:03 - Lou Doillon se souvient de Jane Birkin Après Charlotte Gainsbourg, c'est Lou Doillon, dernière des trois filles de Jane Birkin, qui s'est avancée pour lire son hommage à sa mère. Elle énumère de nombreuses anecdotes de sa vie, de son enfance, de souvenirs de famille... la gorge nouée, des sanglots dans la voix. 11:00 - L'hommage déchirant de Charlotte Gainsbourg "Je remercie mon père d'avoir tant aimé ma mère et je remercie ma mère de l'avoir tant aimé aussi. Je me retrouve orpheline, je vois toutes vos âmes en peine snas elle. Je vois déjà le vide qu'elle nous laisse. C'est ma maman, c'est notre maman. Sa janette, votre Jane B.", dit Charlotte Gainsbourg qui s'est levée, récitant ensuite les paroles de la chanson Jane B : "Signalement. Yeux bleus. Cheveux châtains. Jane B. Anglaise. De sexe féminin. Âge : entre vingt et vingt et un. Apprend le dessin. Domiciliée chez ses parents." 10:54 - Catherine Deneuve lit un poème pour Jane Birkin Vêtue de noir, lunettes de soleil, Catherine Deneuve s'est avancée dans l'église pour lire un poème en mémoire de Jane Birkin. Après son intervention résonne la chanson Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, l'un des tubes de l'artiste. 10:39 - Lou Doillon et Charlotte Gainsbourg portent le cercueil de Jane Birkin Lou Doillon et Charlotte Gainsbourg portent le cercueil de leur mère pour traverser la nef de l'église Saint Roch jusqu'à l'autel où la cérémonie va pouvoir commencer, avec plusieurs minutes de retard. LIRE PLUS

La chanteuse Jane Birkin a été retrouvée inanimée à son domicile parisien, révélait dimanche 16 juillet Le Parisien, sans donner plus d'informations sur les circonstances de sa disparition, ni sur les causes de cette mort brutale. Selon l'entourage de l'artiste, elle est décédée de mort naturelle. Ces derniers mois, l'artiste avait dû annuler tous ses concerts de l'été pour des raisons de santé. Dans un communiqué, Jane Birkin avait toutefois donné rendez-vous à ses fans "cet automne", se voulant rassurante : "J'ai toujours été une grande optimiste, et me rends compte qu'il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau capable d'être sur scène et avec vous. J'aime tellement être avec vous. Vous me manquez." Début mars 2023, Jane Birkin avait déjà annulé un concert en Bretagne. "Je ne vais pas bien du tout, je me suis cassé l'omoplate et j'ai très mal", confiait-elle au journal Le Télégramme. En 2021, la chanteuse de 76 ans avait déjà dû annuler sa venue à plusieurs événements après avoir été victime d'un AVC.

Lundi 17 juillet, au lendemain de la mort de Jane Birkin, ses deux filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, évoquent dans un communiqué une "bataille acharnée contre la maladie" menée par la chanteuse depuis 16 ans. A l'AFP, son entourage a par ailleurs dévoilé les causes du décès de Jane Birkin, qui serait donc décédée de "cause naturelle."

Chanteuse, actrice, scénariste, réalisatrice, muse... Jane Birkin comptait parmi les artistes pouvant se vanter d'avoir traversé les âges dans le paysage musical français (et britannique). Elle naît le 14 décembre 1946 dans le quartier de Marylebone, à Londres, au Royaume-Uni. Fille de l'actrice britannique Judy Campbell et de David Birkin, commandant dans la Royal Navy ayant aidé la Résistance française pendant la Seconde guerre mondiale, Jane Birkin se passionne pour la comédie et se destine à une carrière d'actrice.

Elle fait ses débuts au théâtre à seulement 17 ans. À 18 ans, en Angleterre, elle joue dans Le Knack... et comment l'avoir, de Richard Lester. Son premier rôle. Après avoir joué dans Graham Greene et la comédie musicale Passion flower hote, elle enchaîne avec une prestation très remarquée dans Blow-up d'Antonioni, sacré par la Palme d'or au Festival de Cannes en 1967. En avril, cette année-là, Jane Birkin a une fille, Kate, née de son mariage avec le compositeur anglais John Barry.

La vie et la carrière de Jane Birkin est par ailleurs intimement liée à celle de Serge Gainsbourg. En 1969, elle est en tête d'affiche de Slogan à ses côtés. Ensemble, ils deviendront un couple célèbre et ce dernier permet à l'actrice de commencer une carrière de chanteuse en parallèle. En 1975, elle tient le rôle principale du très controversé Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg. Trois ans plus tard, elle enchaîne avec trois films de Jacques Doillon dont La Pirate qui conforte son statut d'actrice talentueuse et lui permet de jouer sous la direction de réalisateurs reconnu. Pour le Rivette, elle joue dans L'Amour par terre ainsi que "La Belle Noiseuse" suivi de Jane B. par Agnès V., Kung Fu Master de Varda et enfin Daddy Nostalgie de Tavernier.

Artiste accomplie aux multiples facettes, elle est omniprésente dans tous les domaines, cinéma, films d'auteurs, théâtre, musique. Cependant, elle commencera à se faire rare à partir des années 1990, mais apparaît cependant dans On connaît la chanson en 1997, Mariées mais pas trop en 2003 mais aussi Si tu meurs, je te tue en 2011.

Jane Birkin et Serge Gainsbourg

C'est l'un des couples les plus mythiques de la chanson française : Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Les deux artistes se rencontrent sur le tournage du film Slogan, de Pierre Grimblat, alors que la jeune femme y remplace l'actrice Marisa Berenson. Il s'affichent lors d'un dîner chez Maxim's, à Paris : c'est le début de leur romance qui fera couler bien de l'encre à la fin des années 1960. Pendant dix ans, leur idylle fascinera les français. Le couple le plus en vue de la capitale vit à Paris, avec la première fille de Jane Birkin, Kate. Le 12 juillet 1971 naît une fille, Charlotte Gainsbourg, dans une clinique de Londres. Rapidement, la presse à scandale parle de mariage : il n'en sera rien.

En 1975, c'est dans le premier film de Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus, qu'elle réapparaît. Un long métrage qui lui vaudra le César de la meilleure actrice. Serge Gainsbourg offrira à Jane Birkin plusieurs de ses plus belles chansons, notamment grâce à la bande originale de Je t'aime, moi non plus. Mais en 1980, Jane Birkin quitte le sulfureux chanteur. En cause ? L'addiction à l'alcool, voire la violence de Serge Gainsbourg. La Britannique retrouvera l'amour dans les bras du réalisateur Jacques Doillon, avec qui elle aura une autre fille, Lou, en septembre 1982.

Jane Birkin en quelques chansons cultes

Si elle est venue en France pour jouer la comédie, Jane Birkin est devenue l'une des chanteuses cultes du patrimoine musical français. Notamment grâce à plusieurs titres, entrés au panthéon des chansons cultes. On pourrait citer, évidemment, nous en avons déjà parlé, Je t'aime, moi non plus, avec Serge Gainsbourg, tout comme Ballade de Melody Nelson en 1971, Ballade de Johnny Jane en 1976, Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve en 1983, mais aussi Te souviens-tu et Je m'appelle Jane en 2004, deux morceaux extraits de son album Rendez-vous.

Jane Birkin face à la maladie

Après avoir sorti plusieurs albums et enchaîné les tournée, Jane Birkin, en 2012, se voit obligée d'annuler une série de concerts en France. En cause ? Une "péricardite aiguë suivie de récidives multiples", qui la contraint au "repos complet", était-il annoncé par son manager Olivier Gluzman en juin cette année-là. Une péricardite aiguë est une inflammation du péricarde, une membrane qui enveloppe le muscle cardiaque. Une maladie qui s'était transformée en leucémie. "On entre à l'hôpital pour une péricardite, puis pour l'eau autour des poumons, on en retire un litre et demi, mais après, ce sont les globules qui commencent à te faire des farces", expliquait l'artiste dans Gala en 2013, décrivant "une maladie auto-immune, dans un genre plutôt poétique."

Pendant plusieurs mois, la maladie a poussé Jane Birkin a se retirer de la scène médiatique, pour soigner sa leucémie à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Quelques années plus tard, à l'occasion de la sortie de "Birkin / Gainsbourg : Le symphonique", elle avait expliqué qu'elle "allait bien", tout en dressant un triste constat : "J'ai compris que, je le veuille ou non, je n'avais plus dix ans devant moi".

Jane Birkin et la mort de sa fille Kate

Kate Barry est la première fille de Jane Birkin, née à Londres le 8 avril 1967 de son mariage avec le compositeur de films John Barry. Photographe portraitiste, elle passe sa vie à Paris. À la séparation de ses parents, dès ses premiers mois, Kate Barry est élevée par Serge Gainsbourg, nouvel époux de Jane Birkin, puis, à son adolescence, par Jacques Doillon, en couple avec la chanteuse de 1980 à 1992. En 1984, Kate Birkin ressort diplômée de la Chambre syndicale de la haute couture parisienne. Discrète et réservée, la jeune femme tombe dans l'alcool et la toxicomanie. En 1993, elle est à l'origine de la création de l'Apte (Aide et prévention des toxicodépendances par l'entraide), sur un modèle londonien.

Mais le mercredi 11 décembre 2013, tout bascule. Kate Barry est retrouvée morte après une chute du 4ème étage de l'immeuble où elle vivait à Paris. Elle avait 46 ans. Selon les enquêteurs, qui ont rapidement privilégié la thèse de la défenestration, la photographe était seule dans l'appartement, fermé de l'intérieur, et des antidépresseurs ont été retrouvés sur les lieux. Un drame terrible pour Jane Birkin, qui s'est très peu confié à ce propos. Toutefois, en 2018, elle avait dit quelques mots sur la mort de sa fille aînée au micro de France Inter. "Quand ma fille est morte, j'ai perdu cette confiance-là (sur ses capacités de mère ndlr.). Je ne savais plus quoi faire. J'étais sortie de la vie, enfin je vivais une sorte de vie en parallèle", confiait la chanteuse.

Jane Birkin victime d'un "léger AVC"

En 2021, Jane Birkin avait dû annuler sa venue au festival du film américain de Deauville, après avoir été victime d'une "forme légère d'accident vasculaire cérébral" (AVC), avaient fait savoir ses proches dans un communiqué publié par l'AFP début septembre 2021. Jane Birkin "se porte bien", ajoutait le document, qui détaille que cet AVC est survenu "il y a quelques jours." "Elle se porte bien, aussi ses proches souhaitent qu'on respecte la tranquillité nécessaire à sa convalescence. Jane a hâte de retrouver son public", peut-on lire le communiqué transmis à la même source par son agent.

Jane Birkin n'a donc pas pu se rendre au festival du film américain de Deauville, mais avait également dû annuler son déplacement au festival Ciné Rencontres dans le Cotentin, où elle était attendu pour le film documentaire Jane par Charlotte, réalisé par sa fille Charlotte Gainsbourg et présenté hors compétition au festival de Cannes.

Une semaine après l'annonce du "léger AVC" dont a été victime Jane Birkin, sa fille, Charlotte Gainsbourg, avait donné à son tour des nouvelles. "J'ai un message de ma mère. Je l'ai eue tout à l'heure et je sais que les gens s'inquiètent pour elle. Elle va bien (...) Je lui ai demandé si elle voulait que je dise un truc. Elle m'a dit 'que tout va bien et que le CHU de Nantes est extra'", expliquait l'actrice et chanteuse lors du festival du cinéma américain de Deauville, selon l'AFP.

Deux fois en 2023, Jane Birkin avait dû renoncer à la scène. Dans un communiqué de presse relayé par son label, la chanteuse annonçait en mai dernier l'annulation de tous ses prochains concerts, jusqu'à l'automne. "Par ses mots Jane Birkin informe son public que ses dates parisiennes le mois prochain (Olympia et Cigale) sont annulées, tout comme sa présence au sein des prochains festivals d'été", pouvait-on lire dans le communiqué. Jane Birkin expliquait dans le même document : "J'ai toujours été une grande optimiste, et me rends compte qu'il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau capable d'être sur scène et avec vous. J'aime tellement être avec vous. Vous me manquez." La chanteuse donnait par ailleurs rendez-vous à ses fans "cet automne."

En mars 2023, Jane Bikin avait déjà annoncé l'annulation de ses concerts, jusqu'à cette fameuse date à l'Olympia, qui devait marquer son retour sur scène. Elle devait ensuite chanter à La Cigale le 22 juin, puis en tournée des festivals jusqu'à l'automne prochain. Début mars 2023, Jane Birkin avait déjà annulé un concert en Bretagne. "Je ne vais pas bien du tout, je me suis cassé l'omoplate et j'ai très mal", confiait-elle au journal Le Télégramme.