Sheila : son ex-mari est mort, qui était Yves Martin ?

SHEILA. La chanteuse Sheila a annoncé la disparition de son ancien époux, le producteur Yves Martin, âgé de 65 ans.

"Il est dans mon cœur." Dans un message posté sur sa page Facebook mercredi 23 juin 2021, Sheila annonce la disparition de son ancien mari, Yves Martin, âgé de 65 ans. "C'est le cœur plein de chagrin que je vous écris. Yves nous a quittés ce week-end. Il est parti discrètement, comme il avait choisi de faire sa vie. En grand épicurien, son talent, sa musique, ses fous rires, ses excès, ont animé plus de 25 ans de ma vie", écrit la chanteuse.

"Il me reste les magnifiques chansons qu'il a écrites, les spectacles que nous avons créés. Il est dans mon cœur. Laissons vivre sa musique", conclut Sheila dans son message. La jeune chanteuse avait rencontré Yves Martin après s'être séparée de son producteur Claude Carrère en 1982 et qu'elle décide de s'entourer d'un nouveau producteur : Yves Martin.

Né en 1956, de son vrai nom Lionel Leroy, ce dernier est chanteur et a notamment interprété des génériques de séries télévisées dans les années 1980, comme celui de Dallas, Starsky et Hutch ou Goldorak. Au-delà du travail, c'est une histoire d'amour qui débute à l'époque avec la chanteuse, dès 1983. Sheila épouse Yves Martin en secondes noces, le 15 février 2006 à Saint-Jean-de-Luz. Après avoir continué de collaborer ensemble, les deux époux décident finalement de se séparer en 2016. Leur mariage était mal vu de Ludovic, le fils de Sheila, qui déclarait dans Ici Paris : "Je ne pense pas qu'elle soit heureuse avec son mari qui la manipule et qui lui fait peur."