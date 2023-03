Patrick Bruel : qui sont ses fils, Oscar et Léon ?

PATRICK BRUEL. Le chanteur Patrick Bruel, à l'honneur ce mardi sur W9 avec un concert et un documentaire, est père de deux enfants.

Patrick Bruel à l'honneur sur W9. Ce mardi 21 mars, la chaîne diffuse un concert, suivi d'un documentaire sur le chanteur, qui fête ses quarante ans de carrière et, prochainement, son retour sur scène avec une tournée prévue en 2024. L'occasion de se pencher sur la vie bien remplie de l'artiste de 63 ans et sur ses proches, dont ses deux fils, Oscar et Léon, nés de l'union de Patrick Bruel et d'Amanda Sthers. Le premier, né en 2003, est "en troisième année de médecine à l'université", confiait le chanteur au magazine Gala en novembre 2022. Le second, né en 2005, "est en terminale", ajoute-t-il à la même source.

Les deux fils de Patrick Bruel vivent entre Los Angeles, aux États-Unis, où est restée leur mère, et la France. "Je ne les ai pas élevés à distance ! Quand est arrivée la question du départ aux États-Unis, c'était une décision collective, j'y ai passe beaucoup de temps et j'y passe toujours beaucoup de temps", assure Patrick Bruel à Gala. Ce dernier a par ailleurs baptisé son domaine du Vaucluse Léos, contraction de leurs prénoms.

Très proches de ses deux fils, Patrick Bruel poste sur les réseaux sociaux quelques clichés d'eux. "Si je te rencontrais aujourd'hui, je rêverais d'être ton ami", écrit-il notamment sur Instagram pour fêter la majorité de son aîné, en août 2021.

Patrick Bruel à l'honneur sur W9

Ce mardi 21 mars 2023, W9 met à l'honneur le chanteur Patrick Bruel avec une soirée divisée en deux parties : Ce soir... Ensemble, dès 21h05, puis Patrick Bruel : au coeur de la tournée, en seconde partie de programme, à 23h20. Si le premier document, qui retrace la carrière du chanteur et de ses plus grands tubes repris dans un concert événement à La Défense Arena en 2019, a déjà été diffusé, la seconde partie de la soirée, inédite, plonge le téléspectateur dans les coulisses de sa tournée de 2019.

Qui sont les femmes de la vie de Patrick Bruel ?

Depuis ses débuts, Patrick Bruel a fait les choux gras de la presse people avec sa vie privée et ses conquêtes amoureuses. En 2004, le chanteur épouse en premières noces l'écrivaine française Amanda Sthers, qu'il a rencontré trois ans plus tôt à Saint-Tropez. Ensemble, ils ont deux fils : Oscar, né en 2003 et Léon, né en 2005. Le couple se dépare en 2007.

Deux ans plus tard, Patrick Bruel présente sa nouvelle compagne, une mannequin danoise, Caroline Nieslen. Le chanteur est également connu pour avoir eu une relation avec la mannequin et présentatrice Céline Bosquet. Depuis 2019, Patrick Bruel serait en couple avec une jeune femme prénommée Clémence, de 35 ans sa cadette.