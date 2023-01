Madonna en concert à Paris en 2023 : où et quand acheter un billet ?

MADONNA. Trois ans après son dernier passage en France, Madonna sera de retour en concert à Paris en 2023, à l'occasion de sa nouvelle tournée mondiale baptisée "The Celebration Tour".

[Mis à jour le 19 janvier 2023 à 10h28] La reine de la pop de retour en France : Madonna a annoncé une nouvelle tournée mondiale, baptisée The Celebration Tour, qui la mènera dans onze villes européennes. Pour célébrer ses quarante ans de carrière, la chanteuse américaine reprendra, sur scène, ses plus grandes chansons, de son premier album éponyme sorti en 1983 à son dernier, Madame X, paru en 2019. La tournée mondiale The Celebration Tour de Madonna fera halte à Paris, lors de ceux concerts événements à l'AccorArena, les 12 et 13 novembre 2023.

Les billets pour The Celebration Tour en France sont affichés à partir de 45,40 euros pour la catégorie 4, 84 euros en catégorie 4, puis 133,50 euros et 276,50 euros pour les catégories 2 et 1, tandis que les places en carré or sont vendues à 386,50 euros. Pour voir Madonna sur scène, il faut mettre la main à la poche.

Les billets pour les deux concerts de la chanteuse à Paris, les 12 et 13 novembre 2023 à l'AccorArena seront disponibles ce vendredi 20 janvier à 10 heures sur tous les sites marchands :

C'est avec une publication Instagram et une vidéo, The Celebration Tour Announcement, postée sur YouTube le 17 janvier, que Madonna a confirmé la nouvelle de sa tournée mondiale 2023, après des semaines de spéculations. Cette nouvelle tournée mènera la popstar dans 35 villes d'Amérique du Nord, puis 11 en Europe.

Les dates de la tournée 2023 de Madonna

Madonna repartira sur les routes à l'occasion de sa tournée mondiale The Celebration Tour en 2023, avec de nombreuses dates en Amérique du Nord, avant de se rendre dans une dizaine de villes européennes, dont voici le détail :