Henri Salvador : biographie d'un pionnier du rock 'n' roll en France

BIOGRAPHIE DE HENRI SALVADOR - Henri Salvador est né le 18 juillet 1917 à Cayenne (France). Il est mort le 13 février 2008 à Paris (France).

[Mis à jour le 28 novembre 2020 à 9h27] Google a choisi de rendre hommage au chanteur français, samedi 28 novembre. Le logo du premier moteur de recherche du monde met à l'honneur Henri Salvador, avec une illustration joviale de l'artiste toulousain, spécialisé dans les dessins colorés représentant des musiciens ou des danseurs, Sébastien Gravouil. On y voit ainsi le Guadeloupéen avec son chapeau et sa guitare devant un couple qui danse, une femme berçant son enfant et un lion sous le clair de lune, référence à sa version de la chanson "Le lion et mort ce soir" qu'il a popularisé en 1962. Le 28 novembre 2000, il y a tout juste 20 ans, l'académie Charles Cros a remis son Prix In Honorem à Henri Salvador, pour saluer l'ensemble de sa carrière.

Biographie courte de Henri Salvador - Henri Salvador est un chanteur français originaire de Guyane ayant joui d'une extraordinaire longévité avec plus de soixante-dix ans de carrière. Ce crooner à la voix suave et au rire tout aussi célèbre est resté un incontournable de la musique Jazz durant toute sa vie.

Henri Salvador est né à Cayenne (Guyane), le 18 juillet 1917. Il a mené durant près de 70 ans une carrière de chanteur, de compositeur et de guitariste. On lui doit notamment les titres Syracuse, Maladie d'amour, Le loup, la biche et le chevalier (Une chanson douce). Il a reçu de nombreuses récompenses et notamment la médaille d'or de l'Académie française et le titre de commandeur de la Légion d'honneur. Henri Salvador est mort le 13 février 2008 à Paris.

Contrairement à beaucoup de chanteurs à succès, aucune destinée familiale ne lie Henri Salvador au métier de chanteur. Mais rapidement, son manque d'attrait pour les bancs de l'école l'oblige à se débrouiller dès 15 ans pour gagner sa vie. C'est grâce à sa tante, chanteuse, qu'il commence à s'intéresser à l'apprentissage de la musique. Il maîtrise rapidement la guitare et la batterie, et se prend d'affection pour la musique Jazz. Il ne le sait pas encore, mais il en écrira certaines des plus belles pages en France. Il est notamment repéré par la star de la musique tzigane Django Reinhardt, alors que la popularité et la gouaille de l'Antillais le font connaître dans tout Paris. Parti en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, il revient à Paris et y popularise ses talents musicaux. C'est alors que ses talents de chanteur lui permettent d'accéder à la popularité.

Associant son humour à sa voix, il trouve rapidement le succès dans la chanson populaire. C'est notamment à cette période que naît "Une chanson douce" (1949), le plus grand succès de l'artiste. Après un court passage aux USA, il s'associe jusqu'à sa mort à Boris Vian, et enregistre des chansons humoristiques sous le pseudo d'Henry Cording. C'est sous ce nom que son célèbre "Faut rigoler" voir le jour. Spectacles TV avec "Les Salves d'or", maison de production : Henri Salvador endosse dans les années 1960 le costume d'homme d'affaires, avec une activité florissante. Mais la perte de sa femme en 1976 met fin à l'embellie. S'ensuivront deux décennies marquées par une faible activité. C'est en 2000 qu'Henri Salvador retrouve l'estime populaire avec "Chambre avec vue" et son tube "Jardin d'hiver". Ce titre lui vaudra à plus de 80 ans une Victoire de la musique. Après un dernier album, il décède d'une rupture d'anévrisme à son domicile parisien en février 2008.