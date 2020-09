Ademo de PNL : après son arrestation musclée, pour quels motifs sera-t-il jugé ?

Le rappeur Ademo, du groupe PNL, a été arrêté dans le quatorzième arrondissement de Paris. Il sera jugé en janvier prochain.

[Mis à jour le 07 septembre 2020 à 12h04] L'arrestation a été mouvementée. Samedi 5 septembre, en fin d'après-midi, le rappeur Ademo, l'un des deux frères formant le duo PNL, a été arrêté près de la station de métro Alésia, dans le XIVe arrondissement de Paris. Sur plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on aperçoit l'artiste se faire menotter brutalement par plusieurs policiers l'ayant plaqué au sol. Tarik Andrieu, le vrai nom d'Ademo, a été placé en garde à vue au commissariat parisien du XIVe arrondissement pour "usage de stupéfiants", "outrage" et "rébellion", a appris l'AFP de source judiciaire. Libéré ce dimanche, le rappeur sera jugé en janvier prochain pour ces trois chefs d'accusation.

Selon un récit policier de l'interpellation relayé par 20Minutes, "une patrouille a vu Ademo en train de rouler une 'cigarette artisanale', ressemblant à un joint de cannabis, l'a 'interpellé verbalement' avant de vouloir contrôler son identité. Ademo se serait montré 'agressif verbalement' et aurait refusé de se soumettre au contrôle d'identité." Selon la même source, citée par le journal, le rappeur de Corbeil-Essonne aurait alors lancé aux policiers : "Vous avez de la chance d'être quatre, venez on a va à l'abri, je fais des sports de combats et je vous prends un par un comme des hommes !".

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ademo aurait résisté à l'interpellation et insulté les forces de l'ordre. Selon la source policière citée par 20Minutes, au commissariat du XIVe où il a été emmené, "Ademo aurait à nouveau 'provoqué un policier en lui proposant de se retrouver sur un ring pour un combat de boxe'".