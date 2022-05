PNL en concert : après deux annulations, le show à Paris

PNL. Après avoir annulé leurs concerts à Lyon et à Nice à la dernière minute, le duo PNL s'est installé à Paris, à l'Accor Arena, pour quatre dates événement.

[Mis à jour le 24 mai 2022 à 15h26] PNL met le feu à Paris. Le duo de rappeurs se produit à l'Accor Arena de la capitale, anciennement Bercy, le temps de quatre dates de concert, du lundi 23 mai à ce jeudi 27 mai 2022. Autant de dates événements pour les fans des frères Andrieu, qui ont dû annuler deux de leurs shows tant attendus la semaine dernière. PNL devait se produire à Lyon et à Nice, les 18 et 19 mai. Mais à quelques heures du début du concert lyonnais, sur Twitter, les rappeurs ont annoncé l'annulation de celui-ci, puis de celui de Nice.

Présentant leurs excuses et assurant aux fans de "recaler cette date au plus vite", Ademo et N.O.S. voyaient leur concert lyonnais repoussé pour la cinquième fois, essuyant la colère de leurs fans sur les réseaux sociaux. Une frayeur pour les admirateurs parisiens de PNL, qui attendent eux aussi les deux frères sur la scène de l'Accor Arena, à l'occasion de ce PNL Live 2022 repoussé en raison de la pandémie de Covid-19.

D'autant plus que les raisons des deux annulations à Lyon et à Nice n'ont pas été détaillées. Selon le site d'actualité spécialisé Raplume, l'un des deux frères Andrieu serait tombé malade. Une information qui n'avait alors pas été confirmée par PNL.

PNL en concert en 2022

Après avoir été reportés pour des raisons de crise sanitaire, tous les concerts prévus en 2020 ont pu être reportés (plusieurs fois), en 2021, puis 2022. Les billets restent valables pour les nouveaux rendez-vous. Voici les nouvelles dates de la tournée 2022 de PNL :