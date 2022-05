PNL en concert : les dates maintenues à Paris ?

PNL. Le duo de rappeurs PNL devait se produire à Lyon, puis à Nice, les 18 et 19 mai derniers. Deux shows annulés, pour des raisons de santé.

[Mis à jour le 23 mai 2022 à 10h05] Deux annulations et des fans excédés. Le duo de rappeurs PNL, qui devait se produire à Lyon, puis le lendemain à Nice, les mercredi 18 et 19 mai 2022, a annulé ces deux concerts, quelques heures seulement avant le début du premier. Après l'annonce de cette première annulation (le concert à Lyon est donc repoussé pour la cinquième fois), PNL annulait également le show prévu au palais Nikaïa de Nice, prévu le lendemain.

Comme dans son premier message, PNL a présenté ses excuses et a assuré faire au mieux pour "recaler cette date au plus vite". Les personnes qui devaient assister au concert à Nice et à Lyon sont invitées à garder leurs billets qui seront "valables pour la prochaine séance", dont la date n'a pas été communiquée. Ademo et N.O.S, en pleine tournée pour leur PNL Live 2022, doivent toujours se produire à Paris pour quatre concerts, les 23, 24, 26 et 27 mai 2022.

Aucune information concernant une éventuelle annulation des concerts de PNL prévus à Paris n'a en revanche été communiquée par le groupe, qui n'a par ailleurs pas non plus précisé la raison de ces annulations. Selon le site d'actualité spécialisé Raplume, l'un des deux frères Andrieu serait malade. Une information qui n'a pas été confirmée par PNL.

PNL en concert en 2022

Après avoir été reportés pour des raisons de crise sanitaire, tous les concerts prévus en 2020 ont pu être reportés (plusieurs fois), en 2021, puis 2022. Les billets restent valables pour les nouveaux rendez-vous. Voici les nouvelles dates de la tournée 2022 de PNL :