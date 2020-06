PNL et Netflix : que signifient les mystérieux billets reçus par les fans ?

Depuis une semaine, le mystère plane autour de la collaboration annoncée entre PNL et Netflix. Ce mardi sur les réseaux sociaux, de nombreux fans expliquent avoir reçu des billets qui ressemblent à des places de concerts.

[Mis à jour le 30 juin 2020 à 15h20] Une fois de plus, PNL déjoue tous les codes de la communication. Après une semaine de mystères autour d'une collaboration entre Tarik et Nabil Andrieu et Netflix, ce mardi sur les réseaux sociaux, c'est au sujet d'étranges billets de concerts que les fans s’interrogent. Nombreux d'entre eux expliquent avoir reçu dans leur boîte aux lettres un courrier de PNL contenant une place sur laquelle figurent les logos de PNL et Netflix, ainsi qu'une date : le 5 juillet 2020. Que signifie cette date : la sortie d'un film, d'une captation de concert ou d'un documentaire sur Netflix ? Un QR code y est également imprimé et permet aux destinataires des lettres de découvrir en réalité virtuelle sur leur téléphone un jeu d'arcade : un combat rétro avec Ademo et N.O.S.

Sur ces billets de vrai/faux concert là encore, difficile d'avoir des certitudes. Comme souvent lorsque PNL décide d'annoncer leurs actualités. Ce genre de communication, suscitant des vagues de commentaires sur les réseaux sociaux, est un domaine où les frères des Tarterêts excellent.

La semaine dernière, c'est avec Netflix que Tarik et Nabil Andrieu créaient la surprise, avec deux mini vidéos postées sur leurs réseaux sociaux respectifs. Le duo de rappeurs était resté discret depuis l'annonce de l'annulation de sa tournée française tant attendue, pour cause de pandémie de Covid-19, mais, mercredi 24 avril, avait posté un très court teaser sur Instagram et Twitter, où l'on peut simplement lire le nom de la plateforme de streaming (et entendre le célèbre "Toudoum"). Même mystère du côté de Netflix, qui a posté sur ses réseaux un logo animé QLF ("Que la famille", leur slogan ndlr.) style jeu vidéo rétro, confirmant que quelque chose était bien en préparation...

Une captation de concert ? Un documentaire sur les méconnus frères Andrieu ? Un reportage coulisses ? Un clip ? Inutile de préciser que cette annonce a suscité une vague de commentaires sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, les fans sont des milliers à exposer leurs théories sur cette mystérieuse association. Si ces idées sont évidemment plausibles, avec PNL, qui ne fait rien comme tout le monde, il faut s'attendre à tout (et surtout, certainement à autre chose que ce que l'on a déjà vu sur Netflix, comme le documentaire sur Nekfeu en 2019 par exemple).