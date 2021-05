PNL : N.O.S engagé pour la Palestine, le message du rappeur

PNL. Sur son compte Instragam, le rappeur N.O.S, moitié du groupe phénomène PNL, s'est engagé pour la Palestine dans son conflit avec Israël.

"On ne peut pas faire grand chose, mais on ne peut pas vivre sans rien dire." Sur son compte Instagram, pour la seconde fois en quelques jours, le rappeur N.O.S, moitié du groupe de rap phénomène PNL, s'engage pour la Palestine dans le conflit contre Israël, qui a fait au moins 221 morts en une semaine. "Merci d'honorer la peine, la souffrance, les cris, les pleurs, la détresse et les morts des hommes, femmes et enfants de Palestine, par une pensée, même 1 seconde", écrit Nabil Andrieu en story sur Instagram.

"On a la parole avec nos réseaux, c'est une force incroyable qui nous donne le pouvoir d'aider autre que nous à l'autre bout du monde, ne nous en privons pas tant que nous l'avons. On peut pas faire grand chose, mais on ne peut pas rien dire. Merci pour eux", ajoute N.O.S dans un long message, partageant également des images de civils blessés durant les frappes israélienne qui se poursuivent depuis deux semaines.