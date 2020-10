"Rihanna accusée de blasphème : après la colère, les excuses de la chanteuse"

RIHANNA. Depuis plusieurs jours, la chanteuse Rihanna est sous le feu des critiques pour une musique empruntant un hadith islamique dans son défilé Savage x Fenty.

[Mis à jour le 06 octobre 2020 à 17h12] Ils étaient des milliers à le réclamer : Rihanna présente ses excuses, après deux jours de polémique sur les réseaux sociaux. Depuis ce week-end, les messages indignés se comptent par centaines de milliers sur Twitter. En cause ? Une musique du défilé de sa marque de lingerie Savage x Fenty, qui remixait en accéléré un hadith, une parole du prophète Mahomet, concernant la fin des temps et le jour du jugement. Une utilisation jugée irrespectueuse par de nombreux musulmans sur les réseaux sociaux, qui réclamaient à la chanteuse de la Barbade des explications.

Ce mardi 6 octobre, dans une story Instagram, l'artiste de 32 ans est enfin sortie du silence. "Je tiens à remercier la communauté musulmane d'avoir signalé une énorme erreur qui était involontairement offensante dans notre show Savage x Fenty", commence Rihanna. "Nous comprenons que nous avons pu blesser beaucoup de nos frères et sœurs musulmans (...) l'usage de ce morceau dans notre projet était complètement irresponsable. À l'avenir, nous ferons en sorte que cela n'arrive plus. Merci pour votre pardon et votre compréhension", ajoute la star, dont le show XXL avait été diffusé sur Amazon Prime le vendredi 2 octobre dernier.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La chanson en question, utilisée dans le show, s'appelle Doom. Elle a été créée il y a deux ans par une productrice londonienne nommée Coucou Chloé et reprend un hadit évoquant le jour du jugement dernier et la fin du monde. Avant les excuses de Rihanna, la créatrice du morceau avait déjà présenté ses excuses "pour avoir offensé avec les vocaux samplés dans la chanson Doom." "A l'époque, je ne savais pas que ces samples utilisaient des textes issus d'un hadith islamique. J'assume l'entière responsabilité de ne pas avoir fait de recherches correctement sur ces mots et je tiens à remercier les personnes qui ont pris le temps de me les expliquer", écrit-elle sur Twitter. Et de conclure : "Nous sommes en train de retirer de façon urgente cette chanson de toutes les plateformes de streaming."