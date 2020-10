Rihanna accusée de blasphème : pourquoi cette indignation sur Twitter ?

RIHANNA. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes reprochent à Rihanna d'avoir utilisé une chanson reprenant un hadit islamique dans son dernier défilé de lingerie Savage x Fenty.

[Mis à jour le 05 octobre 2020 à 11h15] C'est la polémique de ce début de semaine sur les réseaux sociaux : le droit au blasphème de Rihanna. La célèbre chanteuse de la Barbade est épinglée par des milliers d'internautes musulmans pour avoir remixé un hadith, une parole du prophète Mahomet, dans la musique de son dernier défilé de lingerie, mettant sa collection baptisée Savage x Fenty à l'honneur et diffusé sur la plateforme Amazon Prime vendredi 2 octobre dernier. Pour certains commentateurs, qui s'expriment sur Twitter, l'indignation est telle qu'un appel au boycott de Rihanna a été lancé.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La chanson en question, utilisée dans le show, s'appelle Doom. Elle a été créée il y a deux ans par une productrice londonienne nommée Coucou Chloé et reprend un hadit évoquant le jour du jugement dernier et la fin du monde. Une utilisation jugée "irrespectueuse" par de nombreux internautes mobilisés sur Twitter, qui accusent Rihanna de détourner l'Islam pour son défilé de lingerie. Pour l'heure, Rihanna n'a pas réagi à la polémique. "J'ai pu simplement apaiser mon esprit et écouter ce que Dieu et l'univers m'envoyaient", confiait la chanteuse à Vogue à propos de la période de confinement durant laquelle elle a réalisé ce show qui fait tant parler.