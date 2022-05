Rihanna maman : qui est ASAP Rocky, le père du bébé ?

RIHANNA. Après l'annonce de la grossesse de la chanteuse Rihanna, en couple avec le rappeur A$AP Rocky, une rumeur de séparation fait débat sur Twitter.

[Mis à jour le 23 mai 2022 à 10h59] Rihanna maman. La star a accouché de son premier enfant, un petit garçon, le 13 mai 2022. Un bébé né de son union avec le rappeur A$AP Rocky. Aujourd'hui âgé de 33 ans, l'artiste, de son vrai nom Rakim Mayers, est né le 3 octobre 1988 dans le quartier de Harlem, à New-York. Le rap tient une place toute particulière dans sa vie. Si ce genre musical lui a permis de devenir une star planétaire, il lui a surtout permis de faire face à l'assassinat de son grand frère et le décès de sa sœur des suites d'une overdose.

Mais il faut attendre 2012 et le décès de son père pour le voir s'engager corps et âme dans le rap. Tout d'abord avec le groupe ASAP Mob, puis en solo. En 2016, celui qui a conquis les bacs se lance à l'abordage du monde de la mode et devient l'égérie de Dior. L'année suivante, c'est avec Guess qu'il s'associe. Véritable icone américaine du rap, il est désormais invité aux Fashion Week et au mythique MET Gala.

Quand on s'appelle Rihanna, difficile (voire impossible) de garder sa vie privée... privée. Alors quand la chanteuse annonçait être enceinte du rappeur A$AP Rocky, avec qui elle partage sa vie, c'est la planète entière qui s'en mêle. Rihanna, habituée du jeu médiatique, aura alors mis en scène une paparazzade pour révéler son baby-bump aux yeux du monde, début février.

S'en sont suivies plusieurs apparitions publiques, organisées, ventre rond (très) apparent. Sur Instagram, où la chanteuse totalise quelque 126 millions d'abonnés, se mêlent clichés de Unes de magazine, comme celles du Vogue cette semaine, à des photos plus privées. Mais toujours le ventre apparent. Il faut dire que depuis des années, les rumeurs sur une grossesse de Rihanna se comptaient par dizaines.

Alors quand sur Twitter, le vendredi 15 avril dernier, la rumeur enfle sur une séparation du couple star après une supposée tromperie du rappeur A$AP Rocky, ce sont inévitablement des milliers d'internautes qui commentent, une fois de plus, cette information qui pour l'heure, n'a été confirmée ni par Rihanna, ni par A$AP Rocky. Publiée par un "influenceur mode", la rumeur est depuis l'un des sujets les plus discutés de la matinée sur le réseau social, avec près de 700 000 tweets. Bien entendu, cette rumeur n'a aucune base solide, et l'effervescence des réseaux sociaux sur ces allégations démontre à quel point la moindre rumeur sur la vie privée de Rihanna peut générer comme curiosités mal placées. Aucune source solide n'est en mesure d'apporter des informations sur ce sujet, au demeurant très personnelles et qui feraient avant tout l'objet de déclarations des principaux intéressés.

Faire la Une de Vogue en avril 2022 a été l'occasion pour la star de se confier sur son nouvel album, le neuvième, désespérément attendu par ses fans. "J'envisage mon prochain projet d'une manière totalement différente de ce que j'avais imaginé auparavant. Je pense que ça me convient mieux, beaucoup mieux. C'est authentique, ce sera marrant pour moi, et ça me permet d'évacuer pas mal de pression", explique Rihanna, qui ne donnera pas plus d'indices sur ce nouveau projet...

Its too much fun to get dressed up. Im not going to let that part disappear because my body is changing, says @Rihanna. https://t.co/HyMZvndjQz pic.twitter.com/7VL93oDR7Y — Vogue Magazine (@voguemagazine) April 12, 2022

Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs mois. C'est officiel depuis début février : Rihanna est enceinte, comme le montre une série de photos relayées dans de nombreux médias américains. On découvrait alors sur ces clichés le couple échangeant un baiser, se promenant dans les rue de Harlem, à New York... Mais le détail qui attire inévitablement l'œil était le manteau rose de Rihanna ouvert sur son ventre rond.

Jusqu'à cette vraie/fausse paparazzade, la nouvelle de la grossesse de Rihanna avait été gardée secrète, en dépit des nombreuses rumeurs qui circulaient depuis plusieurs mois. Sur son compte Instagram, la chanteuse de La Barbade n'a pas arrêté de poster des clichés d'elle, plus ou moins habillée, ne laissant jamais apparaître de baby bump.

Et pour cause, selon le tabloïd Page Six, ce n'est que quelques heures avant la parution des fameuses photos que Rihanna aurait annoncé sa grossesse à son père, Ronald Fenty. "Elle m'a prévenu dimanche soir et elle m'a envoyé des photos. Je suis aux anges", explique le futur grand-père au média américain.

Rihanna is pregnant, debuts baby bump on stroll with boyfriend A$AP Rocky https://t.co/LxlpljXXtE pic.twitter.com/GaWLRm6u0k — Page Six (@PageSix) January 31, 2022

Rihanna et A$AP Rocky sont en couple depuis décembre 2020. Mais leur relation n'avait été rendue officielle qu'en mai 2021, dans une interview accordée au magazine GQ, dans laquelle le rappeur affirmait que la chanteuse était "la femme de sa vie." Depuis, les rumeurs de grossesse n'ont cessé de faire couler de l'encre, sur les réseaux sociaux ou dans la presse people.

La dernière rumeur en date sur la grossesse de Rihanna remonte seulement à quelques mois. En novembre 2021, la chanteuse recevait la distinction d'héroïne nationale de la Barbade, son pays d'origine. Vêtue d'une robe très moulante orange, elle avait attiré l'œil des réseaux sociaux pour son supposé baby-bump. Selon de nombreux fans, dont le compte certifié sur Twitter The Academy, Rihanna était déjà effectivement enceinte de son compagnon, le rappeur A$AP Rocky. Un tweet qui avait inévitablement suscité de nombreuses interrogations sur le réseau social.

Et ce n'est pas la première fois que le bruit court sur une grossesse de Rihanna. En 2019, les rumeurs concernant un premier enfant pour le couple ont été telles, qu'elles ont poussé la star à s'exprimer dans les colonnes du magazine Vogue. "Je n'y pense pas. Mais, je ne sais pas... C'est le plan de Dieu", lançait la chanteuse, laissant libre court aux spéculations de ses admirateurs.

Robyn Rihanna Fenty, connue sous le nom de Rihanna, est née le 20 février 1988 à Saint Michael, à La Barbade. Issue d'une famille afro-caribéenne, elle grandit dans un bungalow et subit une enfance marquée par les addictions de son père à la cocaïne, l'alcool ou la marijuana. Très jeune, Rihanna se passionne pour la musique : elle fonde un groupe avec deux camarades de classe, puis abandonne les études pour se consacrer à la musique. Sa carrière décole en 2003, année où elle est repérée par le producteur américain Evan Rogers.

Rihanna sort son premier album en 2005, Music of the Sun. Le disque, vendu à deux millions d'exemplaires, est un succès et augure d'une carrière prolifique. Un deuxième album, A Girl Like Me, sort l'année suivante et confirme sa carrière naissante. Rihanna sortira Good Girl Gone Bad en 2007, Rated R en 2009, Loud en 2010, Talk That Talk en 2011, Unapologetic en 2012 et Anti en 2016. Le succès est immense : Rihanna est l'artiste qui compte le plus de certifications au monde, en plus d'être l'une des chanteuses ayant dépassé les 100 millions de ventes numériques aux Etats-Unis.

A cela s'ajoutent quelque 280 millions d'album vendus dans le monde et 60 semaines cumulées tout en haut des classements américains. Selon le magazine Time, Rihanna est l'une des personnes les plus influentes du monde, en plus d'être l'une des plus riches selon Forbes.

Forte de tous ses succès, la chanteuse Rihanna est l'une des artistes les plus riches de la planète, selon le classement du site spécialisé Forbes. En 2019, la fortune de la star de La Barbade est estimée à quelque 600 millions de dollars. Une somme qui n'a fait qu'augmenter puisqu'en 2021, le même magazine Forbes l'estime à 1,7 milliards de dollars. Un patrimoine gonflé par les diverses activités de la chanteuse, qui est aussi une femme d'affaire accomplie.

Rihanna a une vie professionnelle extrêmement remplie. Elle a fait en 2020 une entrée fracassante dans le monde du luxe en lançant sa collection, baptisée Fenty, en collaboration avec la prestigieuse marque française LVMH. Une ligne de prêt-à-porter streetwear qui fait grand bruit dans le milieu de la mode, puisque c'est la première fois depuis Christian Lacroix en 1987 que LVMH associe sa marque à une personnalité. En plus d'être l'une des artistes les plus célèbres et les plus puissantes de la planète, Rihanna endosse désormais le rôle de PDG de sa propre maison, une première.

La collection Fenty était disponible du 24 au 29 mai dans une boutique éphémère de Paris, dans le Marais, puis les vêtements et accessoires ont été mis en vente sur le site de la marque, dès le 29 mai 2019. Les valeurs fortes véhiculées par la ligne de Rihanna : parler à toutes les femmes, de n'importe quelle couleur et morphologie. Un maître mot qu'avait déjà appliqué la chanteuse à ses collections de produits de beauté, Fenty Beauty et de lingerie, "Savage X Fenty". La mode selon Rihanna a toutefois un prix, puisqu'il a fallu compter de 179 pour un t-short à 1 300 euros pour les articles les plus chers comme les manteaux.