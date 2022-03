Matthieu Chedid : - M - annonce la sortie de son nouvel album

- M -. Sur les réseaux sociaux, le chanteur Matthieu Chedid annonce la sortie de son nouvel album, baptisé "Révalité", en juin 2022.

Trois ans après Lettre infinie, Matthieu Chedid annonce son retour avec un nouvel album, baptisé Révalité et attendu dans les bacs le 3 juin 2022. Une nouvelle partagée sur les réseaux sociaux ce mardi 15 mars et accompagnée de la nouvelle identité visuelle de - M -, toujours guitare en main et cheveux dressés, mais tout de violet vêtu. Et comme pour les fans une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'interprète de Qui de nous deux repartira sur les routes de France pour une nouvelle tournée, qui débute le 8 avril 2022.

- M - sera de passage par Paris, pour une résidence aux Folies Bergères du 4 au 22 mai, puis au festival des Nuits de Fourvière les 20, 21 et 22 juin ou encore à Solidays le 26 juin 2022. Les billets pour toutes ces dates de concert sont disponibles sur le site de La Fnac ou Seetickets.

R Ê V A L I T É

nouvel album le 03 juin 2022

pic.twitter.com/zzFWIW6O2h — -M- Matthieu Chedid (@M_Chedid) March 15, 2022

Lundi 14 mars, à la veille de l'annonce de la date de sortie de son prochain album, France 5 avait diffusé le concert de Matthieu Chedid, M symphonic, enregistré au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique (le replay). L'occasion pour l'artiste de 50 ans de revisiter les plus grandes chansons de son répertoire en version symphonique, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Dylan Corlay, et accompagné par sa petite sœur, la musicienne Nach.