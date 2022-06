Justin Bieber atteint du syndrome de Ramsey : les dernières nouvelles du chanteur

JUSTIN BIEBER. Sur Instagram, le chanteur canadien a annoncé être atteint du syndrome de Ramsey, qui paralyse une partie de son visage et l'a contraint à annuler plusieurs concerts.

"Je sais que cette tempête passera". Après avoir révélé qu'il souffrait du syndrome de Ramsey Hunt, Justin Bieber donne de ses nouvelles sur Instagram. Le chanteur canadien de 28 ans, contraint d'annuler plusieurs concerts en raison de la paralysie d'une partie de son visage à cause de cette maladie rare, a expliqué à ses 241 millions d'abonnés qu'il allait mieux. Et qu'il s'en remettait... à Dieu. "Chaque jour est meilleur que le précédent et dans cette période d'inconfort, j'ai trouvé le réconfort auprès de celui qui m'a créé et qui me connaît", écrit Justin Bieber en story.

"C'est pour moi le rappel qu'il me connaît entièrement. Il connaît mes recoins les plus sombres que je ne veux dévoiler à personne et il m'accueille constamment dans ses bras remplis d'amour, poursuit Justin Bieber. Cette perspective me donne la paix durant l'horrible tempête que je traverse. Je sais que cette tempête passera mais d'ici là, Jésus est avec moi."

Depuis l'annonce de sa maladie, sur les réseaux sociaux, les rumeurs vont bon train sur l'état de santé de Justin Bieber. Pour certains, c'est à cause du vaccin contre le Covid-19 que Justin Bieber aurait contracté ce syndrome de Ramsey Hunt chez le chanteur. Pour ces amateurs de théories complotistes, ce raisonnement vaut également pour la femme de l'artiste, Hailey Bieber, opérée en mars dernier d'un caillot de sang au cerveau.

Le 10 juin 2022, sur Instagram, Justin Bieber révélait dans une vidéo être atteint du syndrome méconnu de Ramsey Hunt. "Bonjour tout le monde (...) comme vous pouvez le voir sur mon visage, j'ai ce syndrome qu'on appelle Ramsay Hunt. Il y a une paralysie complète de ce côté de mon visage", expliquait alors la star mondiale, ne pouvant visiblement ni cligner de l'œil, ni sourire d'un côté de la bouche. Justin Bieber, contraint d'annuler plusieurs concerts de sa tournée, ajoutait qu'il faisait des exercices et prenait un traitement pour se soigner, "se reposer, se détendre et revenir à 100%."

La vidéo, vue par quelques 53 millions de personnes, a suscité une vague d'émotion et fait les gros titres d'une partie de la presse mondiale à sa sortie. D'autant que la maladie de Justin Bieber reste très méconnue.

Justin Bieber a donc révélé être atteint d'un syndrome rare, paralysant une partie de son visage, baptisé syndrome de Ramsey Hunt, du nom du neurologue l'ayant découvert en 1907. Il s'agit d'un trouble neurologique rare, caractérisé par différents symptômes, dont une paralysie faciale et une éruption cutanée sur l'oreille ou la bouche. Le syndrome de Ramsey Hunt est causé par le virus varicelle zona, qui cause, comme son nom l'indique, la varicelle et le zona. Il peut se développer lors d'une période de stress ou de baisse de défenses immunitaires.

On estime que ce syndrome touche 5 personnes sur 100 000 aux États-Unis. Le traitement du syndrome de Ramsey Hunt implique la prise de médicaments antiviraux et d'anti-inflammatoires, ainsi que des exercice de gymnastique faciale pour rééduquer le visage. La guérison peut mettre plusieurs mois.

Contraint d'annuler sa tournée en raison de sa maladie, Justin Bieber a également dû prendre publiquement la parole pour présenter ses excuses à ses fans déçus. "Donc pour ceux qui sont frustrés par les annulations de mes prochains spectacles, je ne suis tout simplement pas physiquement capable de les faire. C'est assez sérieux comme vous pouvez le voir", souligne le chanteur dans sa vidéo postée sur Instagram.

La tournée de Justin Bieber, baptisée Justice World Tour, devait reprendre à New York avant d'enchaîner sur plusieurs dates aux États-Unis, puis en Europe. Pour l'heure, aucune indication n'a été communiquée sur une date de reprise de cette tournée, reportée deux fois en raison de la pandémie de Covid-19.