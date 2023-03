Justin Bieber : pourquoi il annule ses concerts à Paris

JUSTIN BIEBER. Atteint d'une maladie rare, le syndrome de Ramsey Hunt, qui paralyse une partie de son visage, Justin Bieber annule l'ensemble de sa tournée mondiale, dont ses concerts à Paris.

[Mis à jour le 1er mars 2023 à 17h08] Après des semaines de doutes et d'incertitudes, la déception des fans de Justin Bieber : le chanteur annonce l'annulation du reste de sa tournée mondiale et donc ses deux concerts à Paris, prévus à l'Accor Arena les 6 et 7 mars prochains. Sur le site de la salle parisienne est proposé le remboursement des deux shows, affichés annulés. Ce qui concrétise les inquiétudes des fans, depuis l'annonce de la maladie de Justin Bieber, qui avait déjà dû annuler plusieurs dates en septembre dernier.

Si les raisons de l'annulation de la tournée mondiale Justice du chanteur de 29 ans n'ont pas été confirmées, des raisons médicales sont avancées par plusieurs médias américains. En septembre dernier, Justin Bieber avait suspendu sa tournée pour des raisons de santé, après avoir révélé être atteint du syndrome de Ramsay Hunt, un trouble neurologique rare qui lui paralyse une partie du visage.

Qu'est-ce que le syndrome de Ramsay Hunt, qui touche Justin Bieber ?

En juin 2022, Justin Bieber avait révélé, sur Instagram, être atteint par cette maladie, qui peut être causée par une réactivation du virus de la varicelle ou du zona. En plus d'une paralysie du visage, impressionnante, ce syndrome, qui porte le nom du neurologue l'ayant découvert en 1907, peut également provoquer une éruption cutanée touchant l'oreille ou la bouche. Il peut se développer lors d'une période de stress ou de baisse de défenses immunitaires.

On estime que ce syndrome touche 5 personnes sur 100 000 aux États-Unis. Le traitement du syndrome de Ramsey Hunt implique la prise de médicaments antiviraux et d'anti-inflammatoires, ainsi que des exercice de gymnastique faciale pour rééduquer le visage. La guérison peut mettre plusieurs mois.

Annulations en cascade pour Justin Bieber

Pour la troisième fois depuis le mois de juin 2022, Justin Bieber est contraint d'annuler les concerts de la tournée Justice World Tour en raison de son état de santé. "Plus tôt cette année, j'ai rendu public mon combat contre le syndrome de Ramsay Hunt, qui paralyse une partie de mon visage. En conséquence de ma maladie, je n'étais pas en mesure d'achever la tournée nord-américaine du Justice Tour", expliquait en septembre le chanteur dans un message posté sur Instagram.

"Après m'être reposé et avoir consulté mes médecins, ma famille et mon équipe, je suis allée en Europe pour continuer ma tournée. J'ai performé six concerts, mais j'y ai laissé ma santé", ajoute-t-il, revenant sur son dernier concert au Brésil, à Rio, où il explique avoir "tout donné" et après lequel il a réalisé qu'il devait faire de sa "santé une priorité." "Je vais aller mieux, mais j'ai besoin de temps pour me reposer et me remettre."

Justin Bieber révèle sa maladie en vidéo sur Instagram

Le 10 juin 2022, sur Instagram, Justin Bieber révélait dans une vidéo être atteint du syndrome méconnu de Ramsey Hunt. "Bonjour tout le monde (...) comme vous pouvez le voir sur mon visage, j'ai ce syndrome qu'on appelle Ramsay Hunt. Il y a une paralysie complète de ce côté de mon visage", expliquait alors la star mondiale, ne pouvant visiblement ni cligner de l'œil, ni sourire d'un côté de la bouche.

Justin Bieber, déjà contraint d'annuler plusieurs concerts de sa tournée, ajoutait qu'il faisait des exercices et prenait un traitement pour se soigner, "se reposer, se détendre et revenir à 100%." La vidéo, vue par quelques 65 millions de personnes, avait à ce moment-là suscité une vague d'émotion et fait les gros titres d'une partie de la presse mondiale à sa sortie.