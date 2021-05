BTS : "Butter", un nouveau single et (encore) des records

BTS. Dévoilé vendredi 21 mai 2021,"Butter", le nouveau single du groupe de K-pop sud-coréen BTS a explosé de nombreux records sur les plateformes...

Un nouveau single et (encore) un tremblement de terre sur la Toile. Sorti vendredi 21 mai 2021, le nouveau single de BTS, Butter explose record après record : en 24 heures, le clip a été visionné plus de 108 millions de fois sur YouTube (220 millions à l'heure où nous écrivons ces lignes) et écouté 11 millions de fois sur la plateforme Spotify. Et si les sept sud-coréens sont de grands habitués de ce genre de chiffres, la vidéo de Butter est une fois de plus devenue la plus regardée en une journée sur YouTube.

Il faut dire que le groupe de K-pop sud-coréen est, à chaque apparition, très attendu (et remarqué). Le précédent record de la vidéo la plus vue sur YouTube était détenu par la chanson Dynamite... de BTS. Un autre titre interprété en anglais et couronné de succès avec une première place classement Billboard Hot 100 aux Etats-Unis, une première pour un groupe sud-coréen. Le titre a aussi décroché un nomination aux Grammy Awards dans la catégorie Meilleur duo/groupe pop.