BTS : "Butter", un nouveau single et un tremblement de terre sur Twitter

BTS. Ce vendredi 21 mai 2021, sur les réseaux sociaux, c'est (encore) l'euphorie : le groupe de K-pop phénomène BTS vient de dévoiler un nouveau clip, celui de "Butter".

Un nouveau titre et c'est toute la Toile qui tremble. Le groupe de K-Pop BTS vient de dévoiler un nouveau titre, en anglais, intitulé Butter et sorti accompagné de son clip, mis en ligne ce vendredi 21 mai 2021. Une vidéo dans laquelle on retrouve les sept membres de la formation sud-coréenne, pour le plus grand plaisir de la BTS Army, leur armée de fans à travers le monde. Puisqu'à chacune de ses apparition, BTS soulève ses millions d'admirateurs, inutile de préciser que la chanson Butter n'échappe pas à la règle

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Depuis plusieurs heures, le #BTSbackwithbutter est le sujet le plus discuté sur Twitter en France, mais aussi dans le monde. La vidéo de Butter elle, en quatre heures, dépasse désormais les 36 millions de vues sur YouTube. Preuve de la force toujours présente de BTS, plusieurs mois après la sortie événement de Dynamite, autre chanson en anglais et couronnée de succès avec une première place classement Billboard Hot 100 aux Etats-Unis, une première pour un groupe sud-coréen. Le titre a aussi décroché un nomination aux Grammy Awards dans la catégorie Meilleur duo/groupe pop.