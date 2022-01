BTS : Jimin hospitalisé et positif au Covid, ce que l'on sait de sa santé

BTS. Jimin, membre du groupe sud-coréen BTS, a été hospitalisé en raison de problèmes de santé. Il a de plus été testé positif au Covid.

Sur Twitter, l'émotion est vive autour du hashtag #GetwellsoonJimin (Rétablis-toi vite Jimin ndlr.). Ce lundi 31 janvier, l'agence Big Hit Music annonce que Jimin, membre du groupe sud-coréen BTS, a été hospitalisé en raison de problèmes de santé : victime de douleurs abdominales, l'artiste de 26 ans s'est rendu aux urgences dimanche, où il a été opéré d'une crise d'appendicite aiguë. En plus de cette première mauvaise nouvelle, la star de K-pop, de son vrai nom Park Ji-min, a été testée positive au Covid-19.

"Jimin a ressenti une douleur soudaine au ventre et à la gorge (…). Il a été examiné et a effectué un test PCR. Le diagnostic a révélé une crise d'appendicite aigüe et un test positif au Covid-19, peut-on lire dans un communiqué transmis par l'agence Big Hit. Selon l'équipe médicale, l'opération a été un succès et Jimin récupère actuellement après son opération. Il va être soigné plusieurs jours sur place pour ses soins post-opératoires et le Covid-19. Il a pour l'instant des douleurs à la gorge, mais se remet rapidement."