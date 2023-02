R. Kelly condamné : combien d'années va-t-il passer en prison ?

R KELLY. Déjà condamné à 30 ans de prison pour une série de crimes sexuels, le chanteur R. Kelly, a écopé de 20 ans supplémentaires pour pédopornographie.

[Mis à jour le 24 février 2023 à 09h53] R. Kelly de nouveau condamné. Le chanteur américain a été condamné ce jeudi 23 février à une peine de vingt ans de prison pour pédopornographie, par une cour fédérale de Chicago. La star déchue du R'n'B a été reconnue coupable de production pédopornographique et détournement de mineur. Ont notamment été diffusées des vidéos de violences sexuelles commises sur une adolescente de 14 ans.

Toutefois, cette peine de vingt ans ne s'additionnera pas à celle de trente ans à laquelle R. Kelly a déjà été condamné en juin 2022 à New York pour une série de crimes sexuels. Le juge de la cour fédérale a ordonné qu'un an supplémentaire serait ajouté à ces 30 ans de prison.

R Kelly déjà condamné

Le tribunal fédéral de Brooklyn a condamné, mercredi 29 juin 2022, le chanteur R.Kelly. Une peine qui soldait un grand nombre de chefs d'accusation, notamment extorsion, exploitation sexuelle de mineur, enlèvement, trafic, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018. R. Kelly, qui a fait appel, a toujours nié ces faits dont il avait été reconnu coupable en septembre dernier.

A l'époque, les procureurs fédéraux avaient requis 25 ans de réclusion criminelle, décrivant l'interprète de I Believe I Can Fly, comme un "criminel, prédateur" et un "danger" pour ses victimes. Il avait aussi été reconnu coupable, entre autres, d'avoir dirigé pendant près de 25 ans un "système" d'exploitation sexuelle de jeunes femmes, dont des mineures.

R.Kelly, 30 ans d'accusations

Condamné à 30 ans de prison, R.Kelly défraie la chronique depuis près d'une trentaine d'année. Dès le début de sa carrière, il est accusé de pédophilie. Le premier scandale remonte à 1994, époque à laquelle il fréquence une jeune femme, Aaliyah, avec qui il se serait marié en falsifiant son âge, la faisant passer de 15 ans à 18 ans. A l'époque, R.Kelly lui, était âgé de 27 ans. Le mariage sera annulé deux mois plus tard et la jeune femme décèdera en 2001.

En 1998, R.Kelly aurait acheté le silence de Tiffany Hawkins, qui assure avoir eu des relations sexuelles avec le chanteur lorsqu'elle avait 15 ans, pour 250 000 dollars. Même processus en 2001 avec Tracy Sampson, une ancienne stagiaire avec qui il aurait eu des rapports sexuels lorsqu'elle avait 17 ans. A l'époque, toutes ces accusations se soldent par un acquittement ou un non lieu.

En 2019, le documentaire intitulé Surviving R.Kelly déclenche un séisme et les accusations de viol pleuvent. Pour R.Kelly, c'est le début de la chute. Le chanteur est inculpé dans plusieurs États américains pour différents chefs d'accusation, notamment à Chicago et dans les Etats de l'Illinois et de New York

R. Kelly jugé coupable

Après plus d'un mois de procès, le verdict est tombé : R. Kelly a été reconnu coupable de "trafic sexuel", lundi 27 septembre 2021 par le tribunal fédéral de Brooklyn, à New York. Pendant plus d'un mois, l'ancienne star du R'n'B, connue pour son tube I Believe I Can Fly, a été jugée pour une série de crimes sexuels, notamment pour extorsion, exploitation sexuelle de mineur, enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018.

Cette affaire et cette condamnation marquaient déjà un tournant fort dans le mouvement #metoo, la star déchue étant accusée majoritairement par des femmes, noires, venues décrire à la barre des viols, des prises de drogues forcées, des situations d'emprisonnement ou encore des faits de pédopornographie. R. Kelly, lui, a toujours plaidé non coupable.

Les témoignages contre R. Kelly

Au total, onze personnes ont témoigné contre l'artiste, neuf femmes et deux hommes. A la barre, une accusatrice du nom d'Angela a affirmé avoir été témoin d'agressions sexuelles du chanteur sur la chanteuse Aaliyah (décédée dans un crash d'avion en 2001), que l'artiste avait épousée illégalement alors qu'elle était âgée de 15 ans. Devant les juges, Angela a expliqué à la barre avoir surpris un rapport sexuel entre le chanteur et la jeune fille, âgée de 13 ou 14 ans à l'époque, rapporte le New York Times. Elle serait la plus jeune victime connue de R. Kelly.

Parmi les autres accusateurs de l'artiste, Jane Doe No 5 (selon le nom cité dans le rapport judiciaire), qui accuse R. Kelly de l'avoir abusé à plusieurs reprises durant cinq ans, alors qu'il était âgé de 17 ans. Ce témoin explique avoir contracté de l'herpès après ses rapports avec le chanteur, qui serait sous traitement pour cette maladie sexuellement transmissible depuis 2007. Une autre des neuf accusatrices de R. Kelly assure également avoir été contaminée.

Outre les accusations d'agressions sexuelles, les témoins ont évoqué à la barre les violences qu'ils auraient subies de la part de R. Kelly, notamment des "punitions" s'ils n'accédaient pas à ses désirs, ou affirment avoir été filmés contre leur gré lors d'actes sexuels, comme le détaille la BBC.

Qui est le chanteur R. Kelly ?

Robert Sylvester Kelly, alias R. Kelly, est né le 8 janvier 1967 à Chicago, dans l'Illinois, aux Etats-Unis. C'est au début des années 1990 qu'il fait ses débuts dans la musique, en participant au concours télévisé Big Break, qu'il remporte. Le jeune artiste sort un premier album, Born into the 90's, en 1992, puis 12 Play en 1993. R. Kelly se fait rapidement un nom dans le R'n'B aux Etats-Unis : en 1995, il est nommé deux fois aux Grammy Awards, pour l'écriture et la composition de la chanson de Michael Jackson, You Are Not Alone.

En 1995, sa carrière prend un tout autre tournant avec la parution de l'album R. Kelly, qui contient le tube de sa vie : I Believe I Can Fly, écrit à l'origine pour le film Space Jam. Nommée trois fois aux Grammy Awards, la chanson fait de l'artiste une star internationale. Passionné de basket, R. Kelly signe en 1997 avec les Atlantic City Seagulls de l'United States Basketball League (USBL). Il publie ensuite une douzaine d'albums, notamment R. en 1998, TP-2.com en 2000, Chocolate Factory en 2003, Double Up en 2007, Untitled en 2009, Love Letter en 2010 ou encore Write Me Back en 2012 et Black Panties en 2013. R. Kelly a travaillé avec les plus grands artistes du monde, de Michael Jackson à Lady Gaga en passant par Lil Wayne ou T.I. et T-Pain.

Une carrière prolifique entachée de scandales, dès les années 2000. En janvier 2019, le documentaire Surviving R. Kelly, diffusé sur la chaîne de télévision américaine Lifetime, le présente comme un prédateur sexuel, pédophile, à la tête d'un réseau d'exploitation sexuelle de jeunes femmes et met fin à sa carrière musicale, en plein mouvement #metoo.

Qui sont les femmes de R. Kelly ?

Parallèlement à l'explosion de sa notoriété dans les années 1990, R. Kelly épouse en 1994 la chanteuse et actrice Aaliyah, âgée de 15 ans (lui en avait 27). Un mariage qui fait scandale et qui se termine par l'annulation par les parents de la mariée, qu'ils envoient en Europe. En 1996, R. Kelly se remarie avec la chorégraphe et danseuse Andrea Lee, avec qui il a trois enfants. Cette dernière fait partie des accusatrices du chanteur.