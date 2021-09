R. Kelly jugé coupable de "trafic sexuel" : que risque le chanteur ?

R. KELLY. L'ancienne star du R'n'B américain R. Kelly a été reconnu coupable de plusieurs crimes sexuels lundi 27 septembre 2021 par le tribunal fédéral de Brooklyn, à New York.

[Mis à jour le 28 septembre 2021 à 11h06] Après un mois de procès, le verdict est tombé : R. Kelly a été reconnu coupable de "trafic sexuel", lundi 27 septembre 2021 par le tribunal fédéral de Brooklyn, à New York. Depuis plus d'un mois, l'ancienne star du R'n'B, connue pour son tube I Believe I Can Fly, était jugée pour une série de crimes sexuels, notamment pour extorsion, exploitation sexuelle de mineur, enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018.

Après ce verdict, contre lequel ses avocats comptent faire appel et selon la procédure pénale américaine, la condamnation définitive sera connue le 4 mai 2022. R. Kelly, qui restera jusqu'à cette date en détention provisoire, risque la prison à vie. Cette affaire et cette condamnation marquent un tournant fort dans le mouvement #metoo, la star déchue étant accusé majoritairement par des femmes, venues décrire à la barre des viols, des prises de drogues forcées, des situations d'emprisonnement ou encore des faits de pédopornographie. R. Kelly lui, a toujours plaidé non coupable.

Durant six semaines, R. Kelly a été inculpé pour dix chefs d'accusation, dont celui d'avoir dirigé pendant des années un réseau d'exploitation sexuelle de jeunes femmes, dont des mineures. Pendant le procès, neuf femmes et deux hommes ont témoigné contre l'artiste de 54 ans, décrivant viols, prises de drogues forcées, emprisonnement ou pédopornographie. Les faits se seraient produits entre 1998 et 2010. Trois des quatre accusatrices étaient mineures au moment où se seraient produites ces agressions sexuelles. Chacun de ces dix chefs d'inculpation est passible d'une peine de prison allant de trois à sept ans.

L'affaire R. Kelly a été médiatisée au début de l'année, grâce à la diffusion d'un documentaire baptisé "Surviving R. Kelly" ("Survivre à R. Kelly) sur la chaîne câblée américaine Lifetime. Les réalisateurs de ce film ont interviewé des dizaines de personnes ayant côtoyé l'artiste âgé aujourd'hui de 52 ans et appelaient à la libération de la parole.

Robert Sylvester Kelly, alias R. Kelly, est né le 8 janvier 1967 à Chicago, dans l'Illinois, aux Etats-Unis. C'est au début des années 1990 qu'il fait ses débuts dans la musique, en participant au concours télévisé Big Break, qu'il remporte. Le jeune artiste sort un premier album, Born into the 90's, en 1992, puis 12 Play en 1993. R. Kelly se fait rapidement un nom dans le R'n'B aux Etats-Unis : en 1995, il est nommé deux fois aux Grammy Awards, pour l'écriture et la composition de la chanson de Michael Jackson, You Are Not Alone.

En 1995, sa carrière prend un tout autre tournant avec la parution de l'album R. Kelly, qui contient le tube de sa vie : I Believe I Can Fly, écrit à l'origine pour le film Space Jam. Nommée trois fois aux Grammy Awards, la chanson fait de l'artiste une star internationale. Passionné de basket, R. Kelly signe en 1997 avec les Atlantic City Seagulls de l'United States Basketball League (USBL). Il publie ensuite une douzaine d'albums, notamment R. en 1998, TP-2.com en 2000, Chocolate Factory en 2003, Double Up en 2007, Untitled en 2009, Love Letter en 2010 ou encore Write Me Back en 2012 et Black Panties en 2013. R. Kelly a travaillé avec les plus grands artistes du monde, de Michael Jackson à Lady Gaga en passant par Lil Wayne ou T.I. et T-Pain.

Une carrière prolifique entachée de scandales, dès les années 2000. En janvier 2019, le documentaire Surviving R. Kelly, diffusé sur la chaîne de télévision américaine Lifetime, le présente comme un prédateur sexuel, pédophile, à la tête d'un réseau d'exploitation sexuelle de jeunes femmes et met fin à sa carrière musicale, en plein mouvement #metoo.

Parallèlement à l'explosion de sa notoriété dans les années 1990, R. Kelly épouse en 1994 la chanteuse et actrice Aaliyah, âgée de 15 ans (lui en avait 27). Un mariage qui fait scandale et qui se termine par l'annulation par les parents de la mariée, qu'ils envoient en Europe. En 1996, R. Kelly se remarie avec la chorégraphe et danseuse Andrea Lee, avec qui il a trois enfants. Cette dernière fait partie des accusatrices du chanteur.