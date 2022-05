Britney Spears : la chanteuse annonce avoir fait une fausse couche

BRITNEY SPEARS. Après avoir annoncé sa grossesse, la chanteuse Britney Spears révèle sur Instagram avoir fait une fausse couche.

"C'est une épreuve dévastatrice pour tous les parents." La chanteuse Britney Spears annonce, dans une publication postée sur Instagram ce samedi 14 mai 2022, avoir fait une fausse couche et perdu son bébé. "C'est avec une immense tristesse que nous devons vous annoncer que nous avons perdu notre bébé miracle au début de cette grossesse", explique la chanteuse, qui attendait son premier enfant avec son compagnon Sam Ashgari, qui co-signe cette publication Instagram.

"C'est une épreuve dévastatrice pour tous les parents. Nous aurions peut-être dû attendre avant d'annoncer que nous attendions un enfant, mais nous étions si impatients de partager cette bonne nouvelle. Notre amour l'un pour l'autre est notre plus grande force. Nous continuerons à essayer d'agrandir notre si belle famille. Nous vous remercions tous pour votre soutien et nous vous demandons de bien vouloir respecter notre vie privée dans cette période difficile", conclut le couple dans le même message.

Le 12 avril dernier, c'est sur Instagram que Britney Spears révélait être enceinte de son premier enfant avec son compagnon, elle qui a déjà eu deux fils, Sean Preston et Jayden James, nés en 2005 et 2006 de son union avec Kevin Ferdeline.

Qui est Sam Asghari, le compagnon de Britney Spears ?

Depuis 2016, Britney Spears est en couple avec Sam Asghari, coach sportif de 28 ans, avec qui elle est désormais fiancée. Né le 4 mars 1994 en Iran, il y avait d'abord débuté une carrière dans la police, avant de s'installer aux États-Unis. Coach sportif, il participe à plusieurs clips, notamment celui de Slumber Party, sur lequel il rencontre Britney Spears en 2016.

Le couple officialise sa relation en janvier 2017, en postant plusieurs clichés sur Instagram, réseau social préféré de la pop star. Le 12 septembre 2021, c'est également via ce canal que Britney Spears et Sam Asghari annoncent leur fiançailles Et désormais l'arrivée de leur premier enfant.