Britney Spears : "Hold Me Closer", un retour avec Elton John

BRITNEY SPEARS. Ce vendredi 26 août 2022 marque le retour de Britney Spears, qui publie "Hold Me Closer", une reprise de et avec Elton John.

Un retour en fanfare et... en autotune. Ce vendredi 26 août 2022 marque le retour de Britney Spears à la musique : avec Elton John, elle dévoile la chanson Hold Me Closer, un remix autotuné du tube Tiny Dancer, sorti en 1971 par Elton John. Pour Britney Spears, il s'agit d'une première depuis 2016 et l'album Clory, et de sa libération de la tutelle de son père. "Elle a formidablement bien chanté", a expliqué à propos de ce duo Elton John dans les colonnes du Guardian. "Tout le monde disait qu'elle ne pouvait plus chanter. Elle était si brillante quand elle a commencé sa carrière. Je savais qu'elle pouvait encore chanter. Et c'était le cas. Je suis si heureux qu'elle ait pu chanter."

"C'était l'idée d'Elton, et Britney est une grande fan. Ils ont enregistré un remix de Tiny Dancer en duo. Et c'est incroyable. Britney était en studio à Beverly Hills la semaine dernière avec Elton pour une session d'enregistrement super secrète supervisée par le super-producteur Andrew Watt", confiait une source à Page Six avant la sortie de la chanson. Andrew Watt a collaboré avec des artistes comme Justin Bieber, Miley Cyrus ou Pearl Jam et remporté le Grammy Award 2021 du producteur de l'année.

Après une période compliquée, marquée par la fin de sa tutelle et une fausse couche, Britney Spears avait laissé sous-entendre sur Instagram qu'elle préparait son retour sur le devant de la scène. "Je n'ai pas partagé ma voix depuis très longtemps... peut-être trop longtemps", écrivait la popstar sur le réseau social.