Britney Spears otage ? Pourquoi ses fans s'inquiètent sur Instagram

#FREEBRITNEY. Depuis plusieurs semaines, l'inquiétude monte autour de la sécurité et de l'état de santé de Britney Spears, à la veille de la réévaluation de la tutelle de la chanteuse.

[Mis à jour le 21 juillet 2020 à 11h17] Mais que se passe-t-il autour de Britney Spears ? Sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, l'inquiétude monte. En cause ? Ses dernières publications sur Instagram, qui ont convaincu les fans de la chanteuse qu'elle était en danger. Autour du #Freebritney (libérez Britney), l'inquiétude a gagné des milliers d'anonymes, mais aussi plusieurs célébrités comme Rose McGowan, figure du mouvement #MeToo. Regards hébétés, photos qui se répètent... Nombreux sont les indices à inquiéter les admirateurs de la chanteuse de 38 ans, toujours sous la tutelle de son père, tutelle qui doit être réévaluée devant la justice mercredi 22 juillet.

Depuis 2008 et sa descente aux enfers (on se souvient tous les images de la chanteuse le crâne rasé), Britney Spears et son patrimoine sont sous la tutelle de son père, Jamie Spears, et de ses avocats. Une tutelle qui a été prolongée jusqu'au 22 août 2020 et qui doit donc être réévaluée mercredi. Depuis, et particulièrement ces dernières semaines, les fans de la chanteuse sont persuadés que ses tuteurs légaux la séquestrent pour jouir de sa fortune, estimée à 59 millions de dollars, à en croire le site Business Insider.

Sur Instagram, certains commentaires vont plus loin et affirment que ce n'est pas Britney Spears sur les photos postées sur son compte. Tous les détails des images sont passés au crible. Séquestrée, remplacée par un clone ou même portée disparu... L'inquiétude sur l'état de santé de Britney Spears s’amplifie.

Hospitalisée contre son gré ?

En avril dernier déjà, les fans exprimaient leur inquiétude sur l'état de santé de Britney Spears. Hospitalisée pendant plusieurs semaines dans un hôpital psychiatrique de Las Vegas, la chanteuse devait "prendre soin d'elle", expliquait un proche au site américain ETonline. Si elle s'est officiellement faite interner de son plein gré, pour les fans, la star était "prisonnière" et séquestrée dans l'établissement de santé où elle séjournait. Ainsi, ils étaient déjà des centaines à réclamer sa "libération". Des rumeurs persistantes qui avaient à l'époque poussé Britney Spears à prendre la parole sur les réseaux sociaux. "Je voulais vous saluer, parce que ce qui se dit sur moi devient hors de contrôle (...) Je prends du temps pour moi, mais tout ce qui se passe autour rend les choses plus difficiles (...). Ma situation est particulière, mais je jure que je fais ce qu'il y a de mieux pour le moment", écrivait la chanteuse sur Instagram.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si les fans s’inquiètent autant, c'est également parce que l'interprète de Baby One More Time est toujours sous tutelle de son père, Jamie, depuis 2008. C'est d'ailleurs la rupture du colon dont a été victime ce dernier qui a provoqué une rechute chez Britney Spears, onze ans après son burn out sur-médiatisé, cette année-là. Au début du mois d'avril, Britney Spears avait annoncé mettre sa carrière en pause pour prendre soin de son père, la poussant à annuler une série de concerts de sa résidence à Las Vegas.