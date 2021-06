Britney Spears : la chanteuse au tribunal, quels sont les enjeux ?

BRITNEY SPEARS. La chanteuse Britney Spears, sous tutelle depuis 13 ans, doit prendre la parole devant la justice américaine ce mercredi 23 juin.

Britney Spears, bientôt "libre" ? La chanteuse américaine doit prendre la parole lors d'une audience au tribunal de Los Angeles ce mercredi 23 juin. Depuis 13 ans, Britney Spears est sous la tutelle de son père, Jamie Spears, après son épisode dépressif en 2008. C'est ce dernier, ainsi qu'une tutrice professionnelle, qui gère depuis la carrière, les décisions et les biens de sa fille de 39 ans.

Ce dernier est au cœur, depuis des mois, de rumeurs sur le traitement qu'il infligerait à sa fille. Par exemple, selon le New York Times, Jamie Spears ne permettrait à sa fille de dépenser que 2 000 dollars par semaine, alors que la fortune de la chanteuse est estimée à quelque 50 millions d'euros. Des rumeurs qui se regroupent avec un hashtag, #FreeBritney (Libérez Britney), très populaire sur les réseaux sociaux, où les internautes du monde entier réclament l'indépendance de Britney Spears.

Toujours selon le New York Times, Britney Spears aurait exprimé le souhait d'en finir avec cette tutelle et réclame que sa manageuse, Jodi Montgomery, le remplace. "Elle en a 'marre qu'on profite d'elle' et dit que c'est elle qui travaille et rapporte de l'argent mais qu'elle paye pour tout le monde autour d'elle", peut-on lire dans les documents judiciaires cités par le journal américain. Mais Jamie Spears, réputé pour être un homme alcoolique et dont les relations avec sa fille sont houleuses, refuse de céder sa place.