Britney Spears : un retour en chanson avec Elton John

BRITNEY SPEARS. La chanteuse Britney Spears aurait, selon les médias américains, enregistré une chanson avec Elton John. Voici ce que l'on sait.

Un retour et un duo secret avec Elton John : Britney Spears est de retour. Selon le média américain Page Six, la chanteuse aurait enregistré une chanson avec l'artiste britannique. Baptisé Tiny Dancer, le titre, qui est une reprise du classique d'Elton Jon, devrait être publié "le mois prochain", selon le site américain, qui cite le label Universal Music. Les deux superstars auraient enregistré ce morceau à Beverly Hills "la semaine dernière."

"C'était l'idée d'Elton, et Britney est une grande fan. Ils ont enregistré un remix de Tiny Dancer en duo. Et c'est incroyable. Britney était en studio à Beverly Hills la semaine dernière avec Elton pour une session d'enregistrement super secrète supervisée par le super-producteur Andrew Watt", confie une source à Page Six. Andrew Watt a collaboré avec des artistes comme Justin Bieber, Miley Cyrus ou Pearl Jam et remporté le Grammy Award 2021 du producteur de l'année.

Après une période compliquée, marquée par la fin de sa tutelle et une fausse couche, Britney Spears avait laissé sous-entendre sur Instagram qu'elle préparait son retour sur le devant de la scène. "Je n'ai pas partagé ma voix depuis très longtemps... peut-être trop longtemps", écrivait la popstar sur le réseau social.