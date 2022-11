Matt Pokora : qui est Christina Milian, la mère de ses enfants ?

M. POKORA. Le chanteur Matt Pokora et l'actrice Christina Milian sont en couple depuis 2017 et ont deux enfants.

[Mis à jour le 12 novembre 2022 à 20h12] Matt Pokora à la Star Academy ! Le chanteur, invité du cinquième prime sur TF1 ce samedi, a pu partager un moment avec les élèves de la promotion 2022, séquence diffusée dans la quotidienne du jeudi 10 novembre. Il a pu révéler aux huit candidats encore au château les revers du métier de chanteur et leur prodiguer de précieux conseils.

L'occasion pour nous de nous intéresser de plus près à la vie du chanteur, en couple avec Christina Milian depuis 2017 et avec qui il a deux fils, Isaiah et Kenna. Chanteuse, actrice, mannequin, danseuse, femme d'affaires... Christina Milian, si elle est plus connue outre-Atlantique qu'en France, a de multiples casquettes. Née le 26 septembre 1981 de parents cubains, elle débute sa carrière comme chanteuse rap et R&B, avant de se lancer au cinéma et dans le business de spiritueux.

Après avoir sorti quatre albums et joué dans une trentaine de films et séries, elle possède également un food-truck et travaille dans la mode. Christina Milian a également été la vedette de sa propre télé-réalité, "Christina Milian : Music & Family", en 2015/2016.

Matt Pokora en couple avec Christina Milian

Entre les deux artistes, tout a commencé à l'été 2017, par des semaines de rumeurs. Ensemble, le couple avait été surpris en train de flirter sur un yacht à Saint-Tropez en août : le chanteur français et la star américaine ont fait une virée à Los Angeles qui n'était pas passée inaperçue. M Pokora y avait célébré ses 32 ans et Christina Milian ses 36 ans lors d'un anniversaire commun. Après un déjeuner en tête-à-tête et une balade à Hollywood en prime, la soirée avait eu lieu au Beauty & Essex à LA, où une fête d'anniversaire était organisée avec d'autres célébrités dont Victoria Justice, Karrueche Tran, Tara Reid, ou Omar Sy et son épouse.

Et cette fois, pas besoin de paparazzis : c'est M Pokora lui même qui a immortalisé le moment en postant plusieurs photos sur Instagram. Sur les images, on voit notamment l'ancien Robin des Bois main dans la main avec sa compagne se diriger vers le restaurant chic. Christina Milian avait alors déjà présenté M Pokora à sa famille, et en particulier à sa fille, Violet Madison. Le chanteur avait lui aussi présenté la chanteuse à ses proches.

Matt Pokora papa

De son union avec la chanteuse et actrice Christina Milian, Matt Pokora a eu deux enfants, deux fils : Isaiah, né le 20 janvier 2020 et Kenna, né le 24 avril 2021. Matt Pokora et Christina Milian vivent à Los Angeles, avec la fille cette-dernière, Violet, née en 2010 de son mariage avec le rappeur The-Dream.

Epicentre, le dernier album de Matt Pokora

Le vendredi 4 novembre dernier, Matt Pokora publiait son neuvième disque. Baptisé Epicentre, ce nouveau disque compte lui quinze morceaux inédits, dont le single Qui on est. Dans ces chansons, l'artiste revient sur les récents changements dans sa vie privée, notamment l'arrivée de ses deux enfants, né de son union avec la comédienne et chanteuse américaine Christina Milian