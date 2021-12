Angèle en concert en 2022 : tout sur la tournée de l'album "Nonante-Cinq"

ANGELE. Après la sortie de son deuxième album "Nonante-Cinq", la chanteuse Angèle sera en concert partout en France. Les dates et les infos.

[Mis à jour le 20 décembre 2021 à 19h33] Son deuxième album a créé l'événement : Angèle et son disque Nonante-Cinq squattent le petit écran et les ondes depuis sa sortie, le vendredi 3 décembre 2021, une semaine avant la date prévue et le jour du 26ème anniversaire de la chanteuse. Depuis, difficile de passer à côté des titres Bruxelles je t'aime ou Démons, son duo avec le rappeur belge Damso. L'occasion pour Angèle d'être l'invitée du Grand Echiquier, ce lundi 20 décembre sur France 3.

L'occasion également pour les téléspectateurs de ressentir l'envie d'aller applaudir l'artiste sur scène. Après la sortie de son album Nonante-cinq, Angèle repartira en tournée des Zéniths partout en France et à Bruxelles. Une salve de concerts qui débutera le 20 avril 2022 à Reims et s'achèvera le 2 décembre 2022 à Paris La Défense Arena. La billetterie de cette tournée est ouverte et accessible sur différents sites marchands, comme La Fnac ou Seetickets. Voici toutes les dates de concert d'Angèle :

Reims - 20.04.2022

- 20.04.2022 Bordeaux - 04.05.22

- 04.05.22 Toulouse - 05.05.22

- 05.05.22 Poitiers - 06.05.22

- 06.05.22 Marseille - 10.05.22

- 10.05.22 Nice - 11.05.22

- 11.05.22 Grenoble - 12.05.22

- 12.05.22 Bruxelles - 16.05.22

- 16.05.22 Nantes - 18.05.22

- 18.05.22 Angers - 12.10.22

- 12.10.22 Caen - 18.10.22

- 18.10.22 Rouen - 19.10.22

- 19.10.22 Amiens - 20.10.22

- 20.10.22 Aix-en-Provence - 25.10.22

- 25.10.22 Toulon - 26.10.22

- 26.10.22 Montpellier - 27.10.22

- 27.10.22 Lyon - 03.11.22

- 03.11.22 Rennes - 08.11.22

- 08.11.22 Limoges - 09.11.22

- 09.11.22 Pau - 10.11.22

- 10.11.22 Lille - 21.11.22

- 21.11.22 Amnéville - 25.11.22

- 25.11.22 Strasbourg - 26.11.22

- 26.11.22 Paris - 02.12.22

Un cadeau d'anniversaire en avance. Initialement prévu dans les bacs le vendredi 10 décembre, le nouvel album d'Angèle, Nonante-Cinq, est paru, par surprise, le vendredi 3 décembre. "Vous le savez peut-être, je sors d'une semaine de Covid et j'aurai 26 ans demain. Je réalise depuis mon isolement combien cette année de mes 25 ans a été particulière... et combien je ne me voyais pas fêter ce moment seule, en mangeant un gâteau (dont je ne sentirais pas le goût de toute façon), sans marquer le coup", écrit la chanteuse dans une publication Instagram.

"Mon album Nonante-Cinq devait sortir le 10 décembre, mais marre d'attendre", ajoutaitAngèle, dont le deuxième album est également disponible en physique. "On dit que le deuxième album, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'était effectivement une expérience spéciale, pas toujours évidente, mais quel plaisir...", continuait l'interprète de Brol dans ce même message. En plus de cet album en avance, Angèle a dévoilé le vendredi 3 décembre le clip de Démons, sa chanson avec Damso.

Tiraillée entre Paris et Bruxelles, Angèle avait confirmé son retour sur le devant de la scène avec un single baptisé Bruxelles je t'aime, sorti le jeudi 22 octobre, à 17 heures, accompagné de son clip. Après son compatriote belge Stromae et son comeback fracassant, la jeune artiste amorçait elle aussi son retour avec la sortie (presque) surprise d'un titre inédit, avant son deuxième album à paru ce 3 décembre. Dans la vidéo de Bruxelles je t'aime, on découvre la jeune femme dans un train, direction la capitale Belge, sa ville natale où réside sa famille et à ses amis d'enfance.

Cette nouvelle chanson est une ode à Bruxelles, avec même des allusions politiques. "Et si un jour elle se sépare et qu'on ait à choisir un camp. Ce serait le pire des cauchemars, tout ça pour une histoire de langues. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand", chante Angèle dans les paroles de Bruxelles je t'aime.

En 2018, la jeune chanteuse belge Angèle créait un raz-de-marée avec son premier album, Brol. Porté par des singles à succès comme Balance ton quoi ou Tout oublier, avec son frère Roméo Elvis, l'artiste est devenue, en quelques mois, un phénomène. Trois ans plus tard, l'album Brol a décroché la certification de double disque de diamant, soit un million d'exemplaires vendus en France, 1,5 million dans le monde et quelque 2 milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming.

"Mon premier album. J'en reviens pas. Jamais, jamais, jamais je n'aurais pensé que ce petit album composé dans ma chambre d'ado me ferait vivre tant d'aventures. Je ne sais pas comment vous remercier, et comment remercier l'équipe qui a travaillé sur cet album", écrivait Angèle sur Instagram à l'annonce de cette certification en octobre 2021.

Angèle Van Laeken, simplement connue sous le nom d'Angèle, est née le 3 décembre 1995 à Uccle, en Belgique. Elle est la fille du chanteur Serge Van Laeken, connu sous le pseudonyme Marka et de la comédienne et humoriste Laurence Bibot. Angèle grandit ainsi dans un milieu bercé de musique. Après une éducation dans un établissement catholique, elle commence le piano et intègre une école de jazz à Anvers, avant de rejoindre le groupe de son père, puis de se produire dans les bars de Bruxelles.

Angèle commence à se faire connaître en 2016 en reprenant sur les réseaux sociaux la chanson Bruxelles de Dick Annegarn, mais surtout grâce à son premier single, La Loi de Murphy, paru en 2017. Il sera suivi l'année suivante de Je veux tes yeux. Sa carrière est lancée : elle se produit au Trianon à Paris aux côtés de MC Solaar et commence à jouer dans plusieurs festivals. Son troisième single, La Thune, conforte ce succès naissant, tout comme Tout oublier, en duo avec son frère, Roméo Elvis.

Car dans la famille Van Laeken, la musique est contagieuse. Si Angèle est aujourd'hui l'un des visages les plus populaires de la musique francophone, son frère, Roméo Elvis, n'est pas en reste. Né le 13 décembre 1992 à Uccle en Belgique, comme Angèle donc, Roméo Johnny Elvis Kiki Van Laeken (et oui) a un parcours scolaire chaotique, apprend le dessin, la peinture et le photomontage, avant de commencer à rapper avec ses amis. C'est, comme Angèle, sa rencontre avec MC Solaar qui sera un déclic : il veut faire de la musique. En 2013, sa carrière démarre avec le titre Bruxelles arrive, puis avec trois EP et son premier album, Morale 2, sorti en 2017.

Sa notoriété explose et sur la même lancée Roméo Elvis sort son deuxième album, Chocolat, qui connaît un franc succès. Régulièrement, il partage la scène avec sa petite sœur, Angèle. Ils ont d'ailleurs un titre en commun, Tout oublier.

Après Tout oublier et la sortie de son premier album, Brol, Angèle continue sur sa lancée et dévoile, le 14 avril 2019, le clip du single Balance ton quoi. Le titre est, lui aussi, un immense carton et deviendra un hymne féministe. Dans ses paroles, Angèle dénonce le sexisme, dans le sillage du mouvement #Balancetonporc.

Balance ton quoi sera rapidement propulsé au sommet des classements musicaux en France, en Belgique et en Suisse. En France, la chanson est classée single de diamant, soit l'équivalent de 50 millions de ventes et d'écoutes sur les plateformes de streaming. Le clip, visionné plus de 96 millions de fois sur YouTube, reste l'un des plus marquants de la discographie d'Angèle.