Angèle : sa folle nuit avec Dua Lipa dans le clip de "Fever"

ANGELE ET DUA LIPA. Après avoir dévoilé leur collaboration, les deux chanteuses ont mis en ligne le clip de "Fever", chargé en symboles. On le décrypte.

"Dis moi ce que tu veux faire maintenant, parce que je n'ai pas vraiment envie de me calmer." Dans le clip de Fever, Dua Lipa et Angèle vous embarque dans leur folle virée nocturne, à Londres. A la sortie d'une soirée, la Britannique est empêchée de prendre un taxi pour rentrée par une Belge décidée à ne pas dormir. C'est le départ d'un after qui les mène dans les rues vides londoniennes, ou dans une soirée avec des inconnues. Dans ce clip, c'est simple, tous les figurants sont des femmes. Pas question donc pour les deux jeunes femmes de se soucier du danger, elles dansent et chantent dans la pénombre de la capitale britannique, jusque sur le quai désert d'une gare.

Dans une discussion à demi-mots, musique coupée, Dua Lipa explique qu'un certain Dexter doit se faire "couper les boules". "On dit 'castrer' en français", lui répond Angèle. Pas de panique, ce fameux Dexter n'est pas un humain, mais le chien de l'interprète de Don't start now. Un amour canin partagé par la chanteuse de Balance ton quoi, qui fait très souvent profiter ses 2,8 millions d'abonnés sur Instagram de photos et vidéos de ses deux compagnons à quatre pattes. Ce sous-entendu entre les deux jeunes femmes vient toutefois être alimenté par la dernière image du clip, où une charcutière découpe vivement de la viande d'une forme... troublante. On vous laisse découvrir le clip de Fever :