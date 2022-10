Gims : pourquoi le rappeur n'apparaît-il jamais sans lunettes ?

MAITRE GIMS. Ce samedi, Gims est l'invité du prime de la Star Academy 2022, sur TF1 et chantera aux côtés de plusieurs élèves.

[Mis à jour le 29 octobre 2022 à 19h55] Gims dans la Star Academy ! Le rappeur est l'invité du second prime du télécrochet de TF1, samedi 29 octobre 2022 et partagera un duo avec deux élèves, Tiana et Enola... lunettes sur le nez. Elles sont indissociables de l'artiste : depuis ses débuts, Gims ne quitte pas ses lunettes noires. Mais pourquoi ne les quitte-t-il jamais ? Pour des raisons d'image certainement, mais aussi parce que ses solaires "l'aident beaucoup" à dissimuler ses angoisses. Devenues sa marque de fabrique, ses lunettes sont pour lui "une barrière de sécurité, un camouflage", expliquait-il dans 50 Minutes Inside en 2016.

Et d'ajouter : "Sans elles je me sentirais très mal. Il me serait impossible d'aborder un concert ou la scène sans." Si Gims revendique de vouloir se dissimuler derrière ses lunettes, c'est aussi pour "trouver un équilibre" dans le succès. "On subit la célébrité, la notoriété. On s'adapte, on en joue", résumait-il au micro de France Inter vendredi 6 septembre. Visiblement, ce n'est pas demain que ses fans découvriront Gims sans ses solaires...

Depuis ses débuts en 2002, Maître Gims s'est fait une place de choix parmi les artistes français les plus populaires. Depuis ses débuts avec le collectifs Wati B jusqu'à son concert monumental au Stade de France en septembre 2019, le rappeur enchaîne les cartons. Trois albums, une Victoire de la musique pour la chanson "Sapés comme jamais", sacrée meilleure "chanson originale" en 2016 et plusieurs centaines de milliers d'albums vendus... L'artiste aux célèbres lunettes noires semble inarrêtable. Né le 6 mais 1986 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, Gandhi Djuna, son vrai nom, arrive en France en 1988, alors âgé de deux ans. Issu d'une famille d'artistes, il sort son premier album en 2013, baptisé "Subliminal" et qui le fera connaître du grand public sous le pseudonyme de Maître Gims, hommage aux arts martiaux et au cinéma asiatique. Artiste confirmé, le rappeur annonce en mars 2019 qu'il souhaite changer de nom : désormais, il faudra l'appeler Gims.

C'était une première en solo pour le rappeur : se produire au Stade de France, devant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Un rêve concrétisé le 28 septembre 2019, une date qui marquera définitivement la carrière de Gims. Et le public était au rendez-vous. En France, il a des millions de fans... et certains que l'on avait pas vu venir. Deux jours avant son concert événement dans la gigantesque arène à ciel ouvert, le chanteur est allé rendre visite à son "amie", Isabelle Balkany, à Levallois-Perret. C'est cette dernière qui a partagé fièrement un cliché de leur rencontre, bras dessus, bras dessous, sur son compte Facebook. "La visite amicale d'un Levalloisien... Tellement heureuse, moi qui ne suis pas 'Bella'", écrivait la femme de Patrick Balkany en légende du cliché, faisant référence au tube de celui qu'on appelle maintenant simplement Gims.

Au Stade de France, Gims a pu concrétiser, sur scène, le succès de Transcendance, la réédition du disque Ceinture noire, sortie en avril 2019, un an après son dernier disque. Un double coup gagnant pour le rappeur, qui ajoutait 13 inédits à l'opus d'origine, déjà vendu à 600 000 d'exemplaires, dont une série de duos avec d'autres artistes comme Vitaa, Dadju et Alonzo, Maluma, J Balvin et la star internationale Sting sur la chanson "Reste". Un coup de maître pour Gims, qui avait déjà rencontré l'interprète de Roxane avec Shaggy sur le titre Gotta Get Back My Baby.

Les deux artistes ont d'ailleurs tourné le clip de leur duo, dans le métro de Lyon. Et si cette collaboration en aura surpris plus d'un, mais qui se justifie notamment par l'admiration qu'a Gims pour son aîné. "Sting il m'inspire tellement de choses. Pour moi c'est l'un des plus grands mélodistes de ce siècle", confiait le rappeur au micro de France Inter en septembre 2019. Pour une idée chiffrée du succès de l'album "Transcendance", sans sa réédition, Gims avait écoulé en une semaine seulement 44 186 albums en physique, 32 083 en streaming et 5 113 en téléchargement, soit un total de 81 382 exemplaires vendus. Une consécration pour l'artist, qui totalise plus de quinze ans de carrière.

Demdem Djuna est une jeune femme plutôt méconnue du grand public. C'est en 2005 qu'elle rencontre le chanteur, Gandhi Djuna de son vrai nom. À ce moment-là elle est encore lycéenne et lui n'a pas la célébrité qu'on lui connait aujourd'hui. Ils seraient tous les deux rapidement tombés amoureux. "Elle était aussi convertie à l'islam. Nous avons su très vite que nous voulions passer notre vie aux côtés l'un de l'autre et fonder une famille", écrit Maître Gims dans son autobiographie intitulée "Vise le ciel". Gims a rapidement voulu se marier : "Religieusement, j'étais un nouveau converti. Le mariage c'est quelque chose d'important dans toutes les religions", a déclaré le chanteur dans un reportage diffusé sur W9 en 2018. Seulement, leur histoire d'amour n'avait pas été vue d'un très bon œil par les parents de la jeune femme. Demdem Djuna et Maître Gims se marient l'année de leur rencontre, sans invités. Le chanteur avait 19 ans.

Depuis, le couple vit son amour loin des médias et élève ses quatre enfants en toute discrétion. Ce n'est d'ailleurs qu'en mars 2016, soit 11 ans après leur mariage, que Gims décide de finalement dévoiler le visage de sa femme dans une vidéo, sur l'application Périscope, où on la voyait au volant d'une Ferrari. À la fin de l'année, Demdem Djuna est l'héroïne du clip de son mari intitulé "Tout donner". Avant ça, en 2015, le chanteur lui avait déclaré sa flamme à travers plusieurs tubes : "Est-ce que tu m'aimes ?" et "Sapés comme jamais".

Celle qui a connu les premiers succès de son mari n'hésite pas prendre sa défense. En 2016, alors que Maître Gims concourt dans la catégorie "Chanson de l'année" au NRJ Music Awards, c'est finalement le chanteur Amir qui remporte le trophée. Un choix qui n'avait pas plu à la jeune femme, qui s'en était pris directement à l'autre artiste. "Quelqu'un peut me dire qui c'est ?", avait-elle publié sur Snapchat accompagné d'une photo d'Amir, rappelle Télé Loisir. "OK chanson de l'année je veux bien cousin, tu chantes quoi ?", avait-elle ensuite indiqué avant d'ajouter : "La blague, envie de tout casser".

Dans la famille Djuna, demandez les deux fils et vous aurez deux artistes devenus des poids lourds du paysage musical français. Si Gims, l'aîné, né en 1986, enchaîne les albums à succès comme "Ceinture noire" et "Transcendance" ces dernières années, son petit frère n'est pas en reste. Né en 1991 à Bobigny, c'est lui qui a assuré la première partie de son aîné lors de son concert événement au Stade de France en septembre dernier. Mais les deux frères ne sont pas les seuls artistes de la famille, puisque Darcy, le dernier de la famille s'est lui aussi illustré dans la culture française avec ses mangas. Si Dadju et Gims partagent le morceau "10/10" sur l'album "Transcendance", Darcy lui a collaboré avec son grand frère sur le manga Devil's Relics, sorti en novembre 2018. À noter que tous trois sont les fils de Djanana Djuna, chanteur de la troupe Viva La Musica de Papa Wemba et particulièrement populaire en République Démocratique du Congo, d'où la famille est originaire.

"Fier de collaborer avec Valérie Pécresse". Dans une courte vidéo, le rappeur Gims a affiché son soutien à la candidate aux élections régionales en Île-de-France, dont les deux tours se tiendront les dimanches 20 et 17 juin prochains. Dans un clip d'une trentaine de secondes, relayé sur les réseaux sociaux par Valérie Pécresse, l'artiste promet "énormément de choses à venir, de belles choses en perspectives pour mettre les talents en avant". Et d'ajouter : "merci infiniment, restez branchés, restez connectés. Énormément de choses arrivent : plein de positif, que du bien, que du bien ! Merci infiniment à Valérie Pécresse. Let's go."

Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Gims s'affiche aux côtés de la présidente de la région Île-de-France. En 2019 déjà, l'interprète de Bella s'était associé à Valérie Pécresse à l'occasion du "Marathon des talents" (un concours pour jeunes artistes), dont il parraine la nouvelle édition. Un soutien de taille pour la candidate, qui s'affiche en tête des sondages depuis plusieurs semaines.